Tennis-Interview So verfolgen die Spieler des TC Menden die Australian Open

Menden Die Tennisspieler des TC Menden haben derzeit Pause. Am Montag starten bei den Profis die Australian Open. Max Wallasch blickt voraus.

Bei den Tenniscracks des TC Menden ist nach wie vor wenig los. Sie können weder in der Halle trainieren noch ihre Mannschaftsspiele absolvieren. Aktuell trainieren die Herren- und Damenmannschaft über eine Videokonferenz zusammen. Bei den Profis hat die Saison begonnen. Zur Zeit befinden sich die Spitzenspieler in Melbourne, wo aktuell unter anderem mit dem ATP-Cup ein Team-Event stattfindet und wo ab Montag mit den Australian Open das erste Grand Slam Turnier der Saison startet. Für Max Wallasch, ist das ein Grund, den Fernseher einzuschalten. Er sprach mit WP-Sportredakteur Matthias Scheuren darüber, wer seine Favoriten auf den Turniersieg sind und was er über die deutschen Spieler denkt.

Herr Wallasch, wie sehr freuen Sie sich auf die Australian Open?

Max Wallasch: Ich freue mich sehr. Immer wenn ich Tennis im TV sehe, habe ich auch immer große Lust, selbst zu spielen. Leider geht das aktuell nicht. Ich werde das Turnier auf jeden Fall verfolgen, obwohl ich immer noch skeptisch bin, dass alles glatt läuft. Beim ATP-Cup gab es ja jetzt auch einen Corona-Fall.

Wer sind bei den Männern und Frauen Ihre Favoriten, und wem drücken Sie die Daumen?

Das ist eine gute Frage. Bei den Männern sehe ich Dominic Thiem schon als einen Mitfavoriten. Er hat im letzten Jahr seinen ersten großen Titel bei den US Open geholt. Auch wenn er das Finale gegen unseren deutschen Star Alexander Zverev gewonnen hat, habe ich ihm das sehr gegönnt. Bei den letztjährigen Australian Open hat er ja nur knapp in fünf Sätzen das Endspiel gegen Novak Djokovic verloren. Ansonsten drücke ich noch Rafael Nadal und Stan Wawrinka die Daumen. Bei den Damen ist die Sache noch schwieriger. In den letzten Jahren war das oft eine Wundertüte mit vielen verschiedenen Siegerinnen bei den Grand-Slam-Turnieren. Wenn ich mich aber festlegen müsste, glaube ich, dass Naomi Osaka mit ihrem druckvollem Spiel gute Chancen hat.

Und was ist mit den deutschen Spielern?

Alexander Zverev hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er jeden Spieler schlagen kann. Ein Halbfinale traue ich ihm auf jeden Fall zu. Bei den Damen befürchte ich, dass Angelique Kerber es nicht so weit schaffen wird und da bereits in der vierten Runde das Aus kommen könnte. Bei den Herren muss man auch Jan-Lennard Struff auf der Rechnung haben. Der ist aktuell gut drauf und konstanter geworden. Wenn es bei ihm gut läuft, kann er vielen Topspielern gefährlich werden.

Was halten Sie davon, dass Zuschauer dabei sein werden?

Ich finde das schwierig. Für die Spieler ist es sicherlich angenehm. Trotz Hygienekonzept kommt das aber für mich noch zu früh.