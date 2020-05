Spielerwechsel sorgt bei DJK Bösperde für Unverständnis

Diese Nachricht traf die Handballer der DJK Bösperde ohne Vorwarnung: Tim Braach verlässt den Landesligisten aus dem Mendener Norden, um zukünftig an der Seite seines Bruders für den Landesligaaufsteiger SGH Unna-Massen in der aufzulaufen. Ein Wechsel, der bei der DJK für Unverständnis sorgt.

„Wir haben im Januar die Zusage von Tim Braach bekommen, auch in der kommenden Saison für uns zu spielen. Als Mittelmann gehört er zu unseren Leistungsträgern und war in der vergangenen Saison für uns eine wichtige Stütze“, erklärt DJK-Trainer Hendrik Ernst, der fest mit Braach geplant hatte. Doch dann kam in der vergangenen Woche die überraschende Nachricht vom Abgang.

Ernst kritisiert Entwicklung

„Es ist eine äußerst fragwürdige Entwicklung im Sport, wenn man sich nicht mehr auf die Zusagen verlassen kann und Spieler dann doch noch gehen. Wir spielen in einem Bereich, in dem wir noch keine Verträge haben, sondern Zusagen per Handschlag gemacht werden. Und wenn die dann nicht mehr eingehalten werden, dann wird eine Saisonplanung schwierig. Jeder Spieler kann gehen, das ist kein Problem, aber man sollte immer mit fairen Mitteln spielen“, betont Ernst, dem vor allen die Art und Weise des Abgangs bitter aufstößt.

„Leute wie Tim Braach gehörten zu unseren absoluten Leistungsträgern. Wir sind auf die Zusagen angewiesen, gerade weil wir ja auch in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen erklären, wer in der kommenden Saison noch dabei sein wird. Das spielt eine Rolle“, weiß auch Joshua Schefers, Sportlicher Leiter der DJK-Handballer. „Wir sind einfach enttäuscht darüber, dass vier Monate nach der Zusage die Absage kommt“, ergänzt Ernst.

Zweifelhafte Entwicklung

Tim Braach (rotes Trikot) wechselt nach Unna. Foto: Dietmar Reker

Eine Entwicklung, über die sich zahlreiche Vereine, egal ob Handballer oder Fußballer, in den vergangenen Jahren geärgert haben. Gerade in diesen Zeiten. „In der Corona-Krise gibt es bei den Vereinen viele Fragezeichen, da ist es umso wichtiger, sich auf die Zusagen der Spieler verlassen zu können“, sagt der Bösperder Trainer.

Trotz der kurzfristigen Absage und der Art und Weise des Wechsels legen die Bösperder Tim Braach keine Steine in den Weg. „Wir bedanken uns bei Tim für sein Engagement. Er ist im vergangenen Sommer nach einer langen Verletzungspause aus Oberaden zu uns gekommen und ist direkt ein Leistungsträger geworden. Wir wünschen ihm auch in Unna viel Erfolg, auch wenn wir die Art und Weise bedauern“, betont Joshua Schefers.

Noch Zeit, um Ersatz zu verpflichten

Dass dem negativen Beispiel nun noch weitere Spieler folgen könnten, glauben die DJK-Verantwortlichen nicht. „Wir hoffen natürlich, dass das jetzt ein Einzelfall bleibt und sowas nicht wieder vorkommen wird und wir nun einen Schlachtplan für die kommende Saison entwerfen können“, glaubt Hendrik Ernst nicht an Nachahmer. Aus der Ruhe bringen lassen sich die Verantwortlichen an der Bahnhofsstraße in Bösperde durch den Wechsel nicht. „Wir werden uns kurz schütteln und dann geht es weiter. Wir haben in der vergangenen Saison gelernt zu improvisieren, wenn es kurzfristig zu personellen Ausfällen kam. Aufgeben werden wir bestimmt nicht“, verspricht Joshua Schefers.

Ob die Bösperder nach dem kurzfristigen Abgang noch einmal am Transfermarkt aktiv werden und einen Ersatz verpflichten, steht noch nicht fest. „Wir werden jeden Stein umdrehen und schauen, ob wir noch einen Spieler finden. In fünf bis sechs Wochen startet die Vorbereitung – die Zeit ist knapp“, weiß Ernst abschließend.