Sponsoring in der Coronakrise: Schwierig, aber wichtig!

Menden. Seit Wochen herrscht das Coronavirus über jegliches Leben und jeglichen Alltag. Es ist eine Krisenzeit, in der sich momentan die ganze Welt befindet. Und es ist eine Krise für viele Vereine: Existenzen könnten bedroht sein, den Sportlern fehlen Einnahmen und auch auf das Sponsoring muss vielleicht verzichtet werden.

Ein Gedanke, der große Sorgen bereitet – so verständlich der Zwiespalt auch ist. Aber wie sieht eigentlich die andere Seite aus? In welcher Lage befinden sich gerade Niehaves, Rosier und Co.? Und welche Erfahrungen mit der Sportförderung machen die Unternehmen in dieser Zeit?

Auch Anfragen gehen zurück

„Auf alle Fälle sind auch die Anfragen der Vereine, was Sponsoring betrifft, sehr stark zurückgegangen“, erklärt Tanja Scherf, die als Pressereferentin bei der Autohaus-Gruppe Rosier auch für das Thema Sponsoring zuständig ist.

„Sonst bekomme ich täglich zwei bis drei neue Anfragen. Da ist die Erwartungshaltung vielleicht schon weniger geworden.“ Die Firma ist Sponsor des Junior-Sauerlandcups und zahlreicher anderer Teams und Veranstaltungen. Und die „bestehenden Verträge werden weiterhin erfüllt“, betont Scherf.

Neue Projekte auf Eis gelegt

Aber gerade neue Projekte nehme man aktuell erstmal nicht auf. „Wir prüfen weiterhin jeden Fall, der neu reinkommt, aber wie lange diese Krise nun anhält, kann ja niemand sagen“, erläutert Scherf. Deshalb würden neue Anfragen zurzeit erstmal zurückgestellt.

Doch darauf, laufende Verträge einzuhalten, legt man großen Wert. „Wir sind ja hier auch schon lang im sportlichen Bereich engagiert“, unterstreicht Scherf. Für Rosier also ein wichtiges Projekt.

Die Sorge um Rückzuge einiger Unternehmen im Bereich Sponsoring kann die Pressesprecherin aber verstehen: „Jeder Verein muss ja im Moment sehen, wo er bleibt. Wir befinden uns da alle in der gleichen Situation.“

Entscheidungen kommen erst noch

Auch Niehaves sponsert die Wölfe als Hauptsponsor. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Und diese Situation ist keine einfache. Für niemanden. Das merkt auch Hermann Niehaves, Geschäftsführer der vielen Bäckereien und Cafés in Menden. „Die wirklichen Entscheidungen zu dem Thema, die stehen noch an“, erklärt der Mendener.

Momentan achte er mit seinem Unternehmen darauf, vertragliche Verpflichtungen „gerne entsprechend“ einzuhalten. Doch was kommt, wenn diese Krise noch sehr viel länger andauert, das kann momentan keiner wissen. Niehaves: „Dafür müsste man eine Glaskugel lesen können.“

Wie der Sport helfen kann

Menden So können sich Vereine selbst helfen Es ist eine Zeit, die vielen Sportvereinen eine Menge abverlangt. Einnahmen fehlen, Existenzen sind bedroht. Doch einige Möglichkeiten, sich über Wasser zu halten, gibt es.



Zum einen gibt es das (noch relativ neue) Soforthilfeprogramm des Landes NRW (WP berichtete). Seit dem 15. April und bis zum 15. Mai können Sportvereine, denen durch die Coronakrise aktuell eine Zahlungsunfähigkeit droht, einen Antrag im Förderportal des Landessportbundes NRW stellen. Vereine müssen dabei detaillierte Angaben zu ihrer Einnahmen- und Ausgabensituation machen. Die Förderung erfolgt in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses in Höhe von 60 Prozent des nachgewiesenen Fehlbedarfs. Die Höchstförderung beträgt 50.000,00 Euro. Weitere Infos dazu und das Antragsformular gibt es auf www.ksb-mk.de. Eine Möglichkeit für einige Vereine sind auch sogenannte „virtuelle Stadiontickets“. Auf der Website „www.geisterspieltickets.de“ können Vereine virtuelle Bierkästen, Bratwürste und Co. verkaufen. Natürlich nur virtuell und nicht zum konsumieren. Aber so ist es Mitgliedern und Freunden des Vereins möglich, ihre Klubs und Mannschaften auf clevere Art und Weise zu unterstützen. Die Einstellung des Sportbetriebs führt dazu, dass freiberuflich tätige Übungsleiter und Trainer, die ihre wirtschaftliche Existenz darauf ausgerichtet haben, in eine Notlage geraten. Um Kleinstunternehmer und Solo-Selbstständige, die von der Corona-Pandemie wirtschaftlich betroffen sind, zu unterstützen, hat die Bundesregierung ein Soforthilfeprogramm in Höhe von 50 Milliarden Euro beschlossen. Die Hilfe betrifft vor allem laufende Betriebskosten wie zum Beispiel Mieten, Kredite für Betriebsräume und Leasingraten. Bei der Unterstützung handelt es sich um Zuschüsse, nicht um Kredite. Es muss also nichts zurückgezahlt werden.

Für den Geschäftsmann ist aber klar: Die Unterstützung des heimischen Sports durch seine Firma gehört zu einer der größten Verpflichtungen – gerade in dieser Zeit. Eine klare Meinung, die Niehaves vertritt: „Die Sportvereine – und der Sport an sich – werden am Ende dieser Zeit wichtig sein, um uns wieder in den normalen Bereich des Lebens zurückzubringen.“ Als Unternehmer sehe er sich dann verpflichtet Jugend- und Sportförderung weiter zu unterstützen.

„Nur inwieweit diese Förderungen wie lange noch möglich sein werden, das kann auch ich nicht sagen“, unterstreicht Niehaves. Denn das komme natürlich auch darauf an, wie lange dieser Prozess noch anhalte. Und auch wenn es diesen Unternehmen durchaus bewusst ist, wie wichtig es ist bei dieser Förderung mitzumachen, zählt erst noch etwas anderes: „Priorität hat ja unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiter.“

Und bei den vielen Problemen, die durch diese Coronakrise auf Unternehmer zukommen, ist auch Verständnis für die Sponsoren angebracht. Denn neben der Unterstützung der Sportvereine beschäftigen Hermann Niehaves beispielsweise gerade auch einige Probleme.

Keine Planungsmöglichkeit

„Als Unternehmer plant man eigentlich immer“, sagt der Geschäftsführer der Bäckerei. Man formuliere ein Ziel und arbeite darauf hin. Nur sei es momentan nicht möglich, ein wirkliches Ziel zu benennen. „Allein an der plötzlichen Einführung der Maskenpflicht merkt man, wie schnell sich gerade alles verändert“, so Niehaves.

Doch der Unternehmer stellt auch klar, dass er eine grundsätzlich positive Grundeinstellung bemerkt. „Alle merken, dass wir da nur gemeinsam rauskommen. Und das ist dann wieder die Parallele zum Sport, der auch zu unserer Gemeinschaft gehört!“

