Sportfreunde Hüingsen düpieren harmlosen VfB Marsberg

Ein weiteres Festspiel erleben die Sportfreunde Hüingsen gegen den VfB Marsberg. Am Ende einer einseitigen Partie gewinnt der Mendener Fußball-Bezirksligist mit 4:0 (2:0).

Die Szene in der letzten Minute hatte schon einen gewissen Symbolcharakter: Endlich einmal kombinierten sich die Marsberger nach vorne und kamen durch Sascha Wachsmann zu einem von gerade einmal zwei Torabschlüssen in 90 Minuten. Doch der perfekte Schuss, der Hüingsens Torhüter Ismail Ibrahambas bereits überwunden hatte, klatschte gegen den Innenpfosten und wurde von dort aus geklärt. Es war nicht der Nachmittag des VfB Marsberg, was zweifellos an den starken und druckvollen Auftreten der Sportfreunde lag.

Bereits nach zwölf Minuten zappelte der Ball im Netz der Gäste, nachdem Hüingsens Dominik Scherner getroffen hatte. Doch Schiedsrichter Niklas Kastner entschied nach kurzem Überlegen auf Handspiel von Sven Barnefske, der zuvor den Ball nach einem Eckball mit dem Kopf im Spiel gehalten hatte und die Kugel dabei an den Arm bekam.

Seitfallzieher zum 2:0

Von dieser Situation ließen sich die Hausherren nicht weiter beeinflussen, sondern hielten den Druck aufrecht. Nach 25 Minuten steckte Marco Fiore einen Pass auf Sascha Barnefske durch, der mühelos zum 1:0 für die Hüingser traf.

Sechs Minuten später war es wieder Barnefske, der dieses Mal eine Scherner-Flanke per Seitfallzieher zum 2:0 vollendete. Die Gästeabwehr wirkte überfordert gegen den stämmigen Hüingser Angreifer, der bis zur Halbzeit noch zwei weitere Chancen hatte, sie aber nicht ausnutzte.

„Wir haben wieder einige Chancen liegen gelassen, wir hätten bereits viel früher Sicherheit haben können“, fand Hüingsens Trainer Giancarlo Fiore noch einen kleinen Schönheitsfehler.

Güclü setzt den Schlusspunkt

Im zweiten Durchgang wurden die Marsberger mutiger, doch den Tatendrang bremsten die Hüingser bereits nach vier Minuten aus. Ein Eckball von Dorian Hammer konnte von den Marsbergern nicht geklärt werden. Wieder stand Sascha Barnefske völlig frei und köpfte zum 3:0 aus Sicht der Gastgeber ein. Die Vorentscheidung. Erst nach 61 Minuten kamen die Marsberger zum ersten Abschluss als Oliver Gutzeits Freistoß in Richtung des Hüingser Tores flog.

Bei den Sportfreunden hatten Sascha Barnefske, Scherner, sowie André Becker noch sehr gute Möglichkeiten, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Bis sieben Minuten vor dem Abpfiff hielten die Marsberger das Ergebnis, bevor der eingewechselte Tarik Güclü über die rechte Seite nach Innen zog und trocken zum 4:0 ins lange Ecke abschloss.

„Wir haben gerade in der Defensive eine sehr gute Leistung gezeigt. Ich glaube abgesehen von dieser Chance in der 90. Minute haben wir nichts zugelassen und das vorne sehr dominant runtergespielt“, freute sich Fiore, der mit seiner Elf nächste Woche einen Härtetest beim SV Schmallenberg/Fredeburg erwartet.