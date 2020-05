Torjäger verlässt VfL Platte Heide

Noch ist der Zeitpunkt, wann die Vereine wieder auf den Fußballplatz zurückkehren dürfen, ungewiss. Doch die Planungen für die Zeit nach Corona laufen in der Hönnestädter Kickerszene derzeit auf Hochtouren. Jetzt meldet Fußball-Kreisligist VfL Platte Heide einige Personalien für die kommende Spielzeit. Ein Torhüter kehrt zurück, der Torjäger wird den Verein hingegen verlassen.

Was sich in der vergangenen Wochen bereits andeutete, wurde nun von VfL-Trainer Petros Tsamatos bestätigt: Torwart Thomas Jaskowski kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Der Keeper hatte aufgrund eines Knöchelbruchs in der vergangenen Spielzeit beim BSV Menden keine Spielpraxis in der Landesligamannschaft sammeln können.

Jetzt plant er in der kommenden Saison einen Neuanfang am Hülschenbrauck. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass Thomas wieder zurückkommt. Ich bin überzeugt, dass er wieder zu alter Stärke zurückfinden wird“, sagt Platte Heides Trainer Petros Tsamatos. Im Huckenohl machen die Verantwortlichen keinen Hehl daraus, dass man den Schlussmann gerne weiter am Oesberner Weg sehen würde. Aber die Entscheidung ist scheinbar zu Gunsten seines Stammvereines gefallen.

Tsamatos bedauert Abgang

Allerdings müssen die Mannen vom Hülschenbrauck auch einen namhaften Abgang hinnehmen. Torjäger Matthias Lage wird das Tsamatos-Team verlassen und sich den A-Ligisten Rot-Weiß Unna anschließen. „Das ist natürlich sehr schade. Matthias möchte mal etwas neues ausprobieren. Das müssen wir schweren Herzens hinnehmen. Wenn es nicht klappt, will er zurück kommen“, sagt der VfL-Trainer.

Der Torjäger hatte bis zum Saisonabbruch bereits 18 Tore für den VfL erzielt. „Matthias hat eine unglaublich gute Entwicklung genommen. Er hat in der Mannschaft und auch beim Publikum einen unheimlich guten Stand. Seine vielen wichtigen Tore werden uns in der kommenden Saison fehlen“, befürchtet Petros Tsamatos.

Smelich schnürt die Schuhe wieder

Doch der Abschiedsschmerz über den Verlust des talentierten Youngsters wiegt nicht so schwer, wie zunächst befürchtet. „Mit Darius Smelich, Christopher Goralski und Julien Feil fangen drei gestandene Fußballer wieder an“, verrät Tsamatos. Das Trio war zuletzt im Vorruhestand und will jetzt noch einmal mit anpacken. „Darius Smelich und Christopher Goralski wissen ja, wofür die Tore da sind“, lacht Tsamatos. Mit Julien Feil kommt ein erfahrener Routinier zurück zum VfL.

„Sie werden der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen. Sie müssen sich nicht erst lange eingewöhnen“, sieht Tsamatos durchaus sinnvolle Verstärkungen. Allerdings tritt Darius Smelich selbst ein wenig auf die Euphoriebremse. „Klar, habe ich noch einmal richtig Lust“, sagt der 33-Jährige, der als Torjäger einige Beiträge in der Hönnestädter Fußballgeschichte geschrieben hat. „Aber ich habe zwei Söhne, die auch zu ihrem Recht kommen wollen“, ist für Smelich die Rückkehr auf die Kickerbühne auch eine Frage der Zeit. Und beide sind natürlich fußballbegeistert.

Ehrmann-Brüder vereint

Bei dem Papa ist das kein Wunder. Darius Smelich trainierte seinen ältesten in der E- und F-Jugend des VfL Platte Heide. Und der älteste Filius hat auch Ambitionen. „Er möchte gerne überkreislich spielen“, scheint Darius Smelich sein Talent weitervererbt zu haben. „Und das wird sicherlich Zeit erfordern“, sieht Smelich den Zeitfaktor auch als Problem für seine eigenen sportlichen Ambitionen an.

„Ich habe es leider versäumt, höherklassig zu spielen. Da war ich zu bequem. Ihm möchte ich dabei unterstützen“, betont Smelich. Deshalb sind die eigenen Interessen nur Nebensache. Obwohl die Freude am Fußball ungebrochen ist. „Wenn man einmal Fußballer ist....“, schmunzelt Smelich.

Den Kreis der neuen Leute ergänzt Roman Ehmann. Er kommt vom B-Ligisten Menden Türk zum Hülschenbrauck und trifft dort auf seinen jüngeren Bruder Daniel. Der hatte zuletzt in der A-Jugend des VfL gespielt und will wieder mitwirken. Eine Familienzusammenführung der etwas anderen Art.

Mit Fabian Schälte, Michael Walczyk und Lukas Schaske hören drei Akteure auf. „Ich sehe uns sehr gut aufgestellt. Zumal wir noch auf richtig gute Leute aus dem Bereich der zweiten Mannschaft zurückgreifen können“, weiß Tsamatos. Doch zunächst ist erst einmal wegen der Corona-Krise viel Geduld gefragt.