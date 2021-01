Trainer Ingo Stary verlängert bei der SG Menden Sauerland

Mit Leidenschaft dabei: Ingo Stary bleibt Trainer beim Handball-Drittligisten SG Menden Sauerland. In kurzer Zeit hat er sich bei den "Wölfen" großen Respekt erarbeitet.

Menden Die SG Menden Sauerland hatte eine gute Woche. Mit der Vertragsverlängerung ihres Trainers Ingo Stary hat sie ein noch besseres Ende.

Es war eine gute Woche für den Handball-Drittligisten SG Menden Sauerland. Zwar waren es keine Punkte für die Tabelle der Staffel Nordwest der Dritten Liga. Dennoch haben die Personalentscheidungen der vergangenen Tage richtungsweisenden Charakter. So konnten die "Wölfe" gestern die Verlängerung mit Trainer Ingo Stary vermelden. Der Sportwissenschaftler ist seit Saisonbeginn für den heimischen Branchenführer verantwortlich. Und er hat sich in dieser Zeit schon großen Respekt erarbeitet. "Wir sind froh, dass Ingo Stary bei uns bleibt. Das war im Moment wohl die wichtigste Entscheidung für uns", atmete SG-Finanzchef Tobias Schulte erst einmal kräftig durch.

Stary möchte Team weiterentwickeln

Ingo Stary sollte eigentlich im vergangenen Sommer den langjährigen Trainer Micky Reiners ablösen. Doch nach dessen frühzeitigen Abgang im Januar und nach dem Abbruch der Saison 2019/2020 aufgrund der Corona-Pandemie musste Stary im Juni einen Kaltstart mit seiner neuen Mannschaft hinlegen.

Dieser gelang - die Handschrift des neuen Trainers wurde nach einigen Wochen sichtbar. Bis dann Corona für eine Unterbrechung der aktuellen Saison 2020/2021 sorgte. Der SG-Trainer mochte sich aber auch nicht lange mit der Vergangenheit beschäftigen und den Blick nach vorn richten. Und da sieht er sich und sein Team noch lange nicht am Ende des Weges angekommen. Die Verlängerung bei den "Wölfen" war die logische Konsequenz. "Ich möchte die Mannschaft weiterentwickeln und das fortführen, was wir im vergangenen Jahr begonnen haben", sagt Ingo Stary.

SG Menden: Kader nimmt weiter Formen an

Dabei kann er mit Markus Schmitz und Marcel Tarlinski auf zwei neue Spieler zurückgreifen, die er aus gemeinsamen Tagen beim TuS Bommern bestens kennt. "Mit den beiden Neuzugängen soll unser Spiel sowohl in der Abwehr als auch im Angriff variabler werden", sagt Ingo Stary. Dass es eine gute Woche für die „Wölfe“ war, zeigen auch drei weitere Personalien. So bleibt Bernward Rieke dem Drittligisten nicht nur als Torwarttrainer erhalten. "Er wird auch als Co-Trainer von Ingo Stary fungieren", sagt Tobias Schulte. Diese Position war ja seit dem Abschied von Thorsten Stange zur Jahreswende vakant.

Und auch aus dem aktuellen Kader gibt es noch gute Nachrichten. So haben Christian Klein und Jonas Schulte für ein weiteres Jahr im "Wolfsbau" zugesagt. Die beiden Ballwerfer haben sich zu festen Größen im Wolfsrudel entwickelt. Tobias Schulte hofft, dass es in den kommenden Tagen in der Kaderplanung mit dem gleichen Erfolg weitergehen wird.