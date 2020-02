Tricking in Menden: Beim Kampfsport-Tanz Gefühl vom Fliegen

Menden. Beim SV Menden Tricking geht’s hoch in die Luft. Tricker erklären, worauf es beim Sport ankommt und warum er so viel Spaß macht.

Mit einem Bein steht Georg Bus auf der grauen Sportmatte in der Mendener Walramhalle. Den Blick nach vorn gerichtet. Ruhe – er wirkt hochkonzentriert. Dann – plötzlich – springt er nach oben, macht einen Salto rückwärts und landet wieder sicher auf der Matte.

Ein sogenannter Gamerflash – der Lieblingstrick des 26-jährigen Fröndenbergers.

Ähnlichkeit mit Parcours

Trick – so nennt man die Kunststücke, die die Sportler beim „Tricking“ zeigen. Eine Sportart, bei der es um Körperbeherrschung, Präzision und Koordination geht. Und die ein Mix aus Kampfsport, Tanz und Akrobatik ist.

Georg Bus trainiert seit 2010 beim SV Menden und ist seit 2013 Übungsleiter der Tricking-Gruppe. Dabei kommt er eigentlich vom Parcours. „Auch beim Parcours oder Freerun gibt es Saltos und andere Tricks“, erklärt er.

Mendener Angebot überraschend

Durch Internet-Videos habe er damals von dem Sport erfahren. Dass es eine Gruppe in Menden in unmittelbarer Nähe gibt, habe ihn dann aber doch überrascht. „Tricking ist noch nicht allzu bekannt. Daher habe ich mich gewundert, als ich sah, dass es auch hier angeboten wird.“

Menden Die Geschichte Tricking entsteht in den 1990er-Jahren in den USA, als Kampfsportler für Wettkämpfe Bewegungen aus dem Turnen und Breakdance einstudieren. Dabei lernen sie akrobatische Bewegungen, unter anderem Schrauben und Saltos. Später spaltet sich Tricking von den traditionellen Kampfsportarten ab. Mit der Internet-Revolution erreichte Tricking ein breiteres Publikum. 2003 entsteht eine Online-Community, durch die weltweit Tricker zusammenkommen.

In den Neunzigern ist die Sportart in Amerika entstanden. Und mittlerweile gibt es auch im Internet eine weltweite Community, in der sich Tricker austauschen, Videos hochladen und einander inspirieren.

Schraubensalto waagerecht zum Boden

Inspirieren und austauschen – darum geht es auch in Menden. Zwischen zehn und 15 Tricker trainieren dort dreimal die Woche.

Konzentration und Körperspannung gehören zu den wichtigsten Tugenden im Tricking. Foto: Ramona Richter / WP

Einer von ihnen ist Patrick Jung. Der 20-jährige Iserlohner ist seit knapp fünf Jahren dabei. Sein Lieblingstrick? Ein Schraubensalto. Und den führt er auch gleich vor: Er hält kurz inne, macht ein paar Schritte nach vorn, stützt sich ab und macht eine schraubenartige Bewegung, während sein Körper waagerecht zum Boden in der Luft steht.

„Gefühl vom Fliegen“

„Es fühlt sich an, als würde man fliegen“, sagt er kurz darauf mit einem Lächeln. Ursprünglich kommt er vom Turnen – und auch Breakdance beherrscht der 20-Jährige. „Beim Tricking bin ich freier. Hier habe ich mehr Raum für Kreativität, denn hier kann ich meine Tricks selbst kreieren.“

Keine festen Regeln oder Voraussetzungen – das ist es, was den Sport für viele zu etwas Besonderem macht. Und bis solch ein Trick gelingt, kann es auch schon mal einige Monate dauern.

Das weiß auch Georg Bus, der für seinen ersten Rückwärtssalto einen Monat lang intensiv trainiert hat. „Dieses Gefühl, wenn ein Trick endlich klappt, das kann man gar nicht beschreiben. Endlich zahlt sich die harte Arbeit aus“, sagt er. Und danach heißt es: Dran bleiben und verfeinern! „Man muss seinen Körper erstmal daran gewöhnen“, so der 26-Jährige.

Vom Fußball zum Tricking

Dabei gehe es vor allem um die Körperspannung, die man sich auch während des Trainings aneignet. „Natürlich kann es auch von Vorteil sein, wenn man bereits Erfahrungen im Kampfsport oder in der Akrobatik hat, das ist aber kein Muss. Wir haben hier bei uns in der Gruppe auch einige, die vom Fußball oder ähnlichem kommen.“

Step by Step – also Schritt für Schritt lautet die Devise beim Tricking. Denn wer kein Rad kann, sollte nicht gleich mit einem Salto beginnen. Die Übungen und Kombinationen bauen aufeinander auf. Motivation und Durchhaltevermögen sind wichtig für den Athleten.

Geduld ist das A und O

Für so einen Rückwärtssalto braucht es viel Übung. Deshalb ist beim Tricking Geduld wichtig. Foto: Ramona Richter / WP

Die haben allerdings nicht alle, wie auch Bus schon feststellen musste: „Viele hören auf, weil sie keine Geduld haben.“ Der Fröndenberger kennt aber auch das Gegenteil: übermotivierte Neulinge. Ab und an müsse er einige Jüngere stoppen.

Das Mindestalter in Menden liegt bei 13 Jahren – das liegt vor allem daran, dass beim Tricking frei trainiert wird. „Je jünger man ist, desto unselbstständiger trainiert man häufig auch“, so Bus, der sich bereits auf seinen nächsten Trick vorbereitet.

Tricking im Freien

Ernsthafte Verletzungen habe es während seiner Zeit beim SV Menden noch nicht gegeben. Dennoch gilt – ähnlich wie beim Turnen: Verletzungen können immer passieren. Daher sei es gut, dass in der Halle auf Matten und auf geradem Untergrund trainiert werde.

„Ich habe meine ersten Tricks auf der Wiese geübt und ich freue mich auch schon, wenn ich im Frühling wieder draußen Sport machen kann. Aber es ist gefährlicher auf der Wiese.“