Trotz Corona-Pandemie: Grün-Weiß Menden setzt ein Zeichen

Im vergangenen Sommer stand der Schwittener Traditionsverein Grün-Weiß Menden vor dem Aus. Nach dem Abstieg in die Kreisliga C zog der Verein die Notbremse und meldete die Seniorenmannschaft vom Spielbetrieb ab. Doch mitten in der Corona-Krise vermelden die Verantwortlichen positives vom Turnerweg.

Es grenzt schon ein wenig an Ironie des Schicksals. Im vergangenen Sommer lief der Spielbetrieb, aber Grün-Weiß hatte keine Mannschaft. Nun haben die Schwittener wieder eine Mannschaft, aber es läuft kein Spielbetrieb. Doch daran wird sich in naher Zukunft hoffentlich wieder was ändern. „Ich könnte mir vorstellen, dass es im September mit der neuen Saison losgeht, verbunden mit ein paar englischen Wochen. Die aktuell laufende Saison habe ich abgehakt. Schön wäre es, wenn nach der Lockerung der Ausgangsbeschränkung der Trainingsbetrieb aufgenommen werden könnte um sich auf die Saison vorzubereiten“, hofft Stefan Varela, Jugendleiter und Pressesprecher der DJK Grün-Weiß Menden.

90. Geburtstag im nächsten Jahr

Im kommenden Jahr feiern die Schwittener ihren 90. Geburtstag und blicken dabei auf eine bewegte Vereinsgeschichte zurück, die den Verein bis in die Bezirksliga führte, aber in den vergangenen Jahren eine Delle bekam.

Negativer Höhepunkt war die Saison 18/19 in der die Grün-Weißen in die Kreisliga C abstiegen und die Saison beendeten, indem sie zum dritten Mal nicht antraten und somit auch noch ein hohes Ordnungsgeld zahlen mussten. Als daraufhin im Sommer keine Mannschaft mehr für den Spielbetrieb gemeldet wurde, befürchteten in der Hönnestadt viele, dass das Ende des Traditionsvereins gekommen sei. Doch es sollte ganz anders kommen.

Neuer Schwung durch neuen Vorstand

Im September trat ein neuer Vorstand seinen Dienst an mit dem erklärten Ziel, zur Saison 20/21 wieder am Spielbetrieb in der Kreisliga C teilzunehmen. Befürchtungen, es könnte mit Grün-Weiß vorbei sein, gab erklärt Stefan Varela eine Abfuhr: „Ganz klar nein. Der im September gewählte Vorstand der Grün-Weißen hatte sich bei Amtsantritt ganz klar das Ziel gesetzt, eine neue erste Mannschaft in den Spielbetrieb zu bringen.“

Über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram starteten die Schwittener einen Aufruf, um neue Spieler anzusprechen. Nach verhaltenem Beginn, lief es plötzlich. „Im Herbst waren die Rückläufer noch sehr zurückhaltend, es bedurfte die aktive Ansprache von Akteuren um den Durchbruch zu erzielen. Die Aufrufe über Social Media haben aber durchaus ihre Wirkung gezeigt“, erklärt Varela.

Dirk Appellhoff neuer Trainer

Nachdem die ersten Spieler zugesagt hatten, präsentierten die Schwittener mit Dirk Appelhoff Anfang Januar auch einen neuen Trainer, der ab sofort damit beschäftigt war, die neue Mannschaft aufzubauen. Wenn der Spielbetrieb wieder startet, werden sich die Fans am Turnerweg auf viele neue Gesichter freuen können.

„Die Mannschaft besteht fast ausschließlich aus Neulingen, alte Akteure sind fast gar nicht an Bord“, erzählt Varela, der sich gemeinsam mit seinen Mitstreitern im Vorstand auch nicht von der Corona-Krise abschrecken lässt. Die frühzeitigen Planungen der Schwittener zahlen sich nun aus. „Die entscheidenden Gespräche wurden bereits vor der Krise und dem Kontaktverbot geführt, wir stehen jetzt in den Startlöchern und warten darauf wieder auf den Platz zu dürfen“, scharen die Mendener bereits mit den Füßen, um endlich wieder loslegen zu dürfen.

Mittelfristig wieder nach oben

Sportlich soll es an der B7 zunächst einmal darum gehen, sich wieder im Spielbetrieb einzufinden. „Der Start in der Kreisliga C ist als Findungsphase für die Mannschaft gedacht“, betont Varela. Doch mittelfristig wollen die Grün-Weißen schon versuchen, wieder an nach oben zu blicken. „Auf Dauer ist es ganz klar das erklärte Ziel, den Weg nach oben zu gehen.“

Nun bleibt den Grün-Weißen keine andere Möglichkeit als abzuwarten, so wie es die anderen Vereine im Stadtgebiet auch machen. Einen Wunsch hat Stefan Varela für die kommende Saison und das anstehende Geburtstagsjahr: Ein persönlicher Wunsch von mir wäre es, mit allen Mannschaften erfolgreich in der Meisterschaft mitzuspielen, und zum Geburtstag eine rauschende Party zu feiern.“