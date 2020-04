TTG Menden: Kisler kann Saisonabbruch nachvollziehen

Vor knapp einer Woche hat der Deutsche Tischtennisbund die Saison offiziell abgebrochen und eine einheitliche Regelung für alle Ligen von der Bundesliga bis zur Kreisklasse getroffen. Markus Kisler, Vorsitzender der Tischtennisgemeinschaft Menden, erklärt, was er von dem Schritt hält und wie sich die Entscheidung auf die TTG-Mannschaften auswirkt.

Die Entscheidung

„Überrascht hat uns diese Entscheidung nicht mehr. Bereits vor zwei Wochen kam eine Nachricht des Westdeutschen Tischtennisverbandes in der stand, dass die Saison auf gar keinen Fall mehr fortgesetzt würde. Da war mir bereits klar, dass es so kommen würde, wenn der Verband eine einheitliche Regelung haben möchte“, erklärt Markus Kisler. Damit ist die Saison mit dem letzten noch ausgetragenen Spieltag am 7. und 8. März beendet und die letzten Tabellen gleichzeitig die Abschlusstabellen der Saison 19/20. Die Meister und Absteiger stehen damit fest.

Unklar ist noch, was mit den Mannschaften auf den Relegationsplätzen passieren wird. „Die Relegationsspiele sollen noch ausgetragen werden. Es steht nur noch kein Datum fest“, weiß der Mendener Funktionär. Mit der Lösung kann Kisler leben. „Ob das jetzt die gerechteste Lösung ist, weiß ich nicht, aber es ist zumindest eine bundeseinheitliche Regelung.“

Die Alternative

Eine seriöse Alternative zur DTTB-Entscheidung gab es nicht. „Ich hätte die Badminton-Variante noch ganz interessant gefunden. Ich glaube, wenn man diese Lösung auch im Tischtennis für die verbliebenen drei Spieltage gewählt hätte, dann wären die Tabellen den realen Endständen sehr nahe gekommen“, ist Kisler sicher.

Zur Erinnerung: Der Badmintonverband hat die Saison abgebrochen und die ausstehenden Spiele mit den Ergebnissen aus den jeweiligen Hinrundenspielen gewertet. „Jetzt zu sagen, wir nehmen die Tabelle nach der Hinrunde hätte ich hingegen nicht gut gefunden. Die Rückserie war ja im Tischtennis bereits zu zwei Dritteln gespielt und diese Spiele einfach auszublenden, wäre falsch gewesen“, betont der TTG-Vorsitzende. Hätten die Verantwortlichen die Saison fortsetzen wollen, wäre das nur unmittelbar nach Ostern möglich gewesen. „Ansonsten hätte das mit den vorgegebenen Terminen nicht mehr hingehauen“, sagt Kisler.

Die Folgen

Einige Vereine sind mit der Entscheidung nicht glücklich. Gerade wenn Mannschaften in einigen Ligen noch in aussichtsreichen Positionen standen, um aufzusteigen oder den Klassenerhalt noch zu schaffen, ist der Ärger nachvollziehbar groß. Für die Mendener Mannschaften ist die Entscheidung jedoch absolut verschmerzbar. „Unsere erste Mannschaft ist abgestiegen und daran hätte sich auch nichts geändert, wenn wir die Saison zu Ende gespielt hätten. Wir hatten in der Liga nicht den Hauch einer Chance und es wäre nicht unser Wunsch gewesen, noch eine Saison in der Verbandsliga zu spielen.

Selbst bei einer Annullierung der Saison wären wir nicht noch einmal dort gestartet“, erklärt Kisler. Für die zweite und dritte Mannschaft hat der Abbruch keine Konsequenzen, da die Teams im Tabellenmittelfeld stehen. Die vierte Mannschaft steht auf einem Relegationsplatz und muss abwarten, wann diese Relegationsrunde ausgespielt wird. Die fünfte Mannschaft hätte theoretisch noch um den Aufstieg spielen können, aber der Abstand ist noch relativ groß. Die sechste Mannschaft hätte in ihrer Klasse noch das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer gehabt.

Die Jugend

Schade ist der Abbruch der Saison für die Jungenmannschaft der TTG, die in der NRW-Liga beheimatet ist. „Die Jungs hätten nur noch drei Spiele gehabt und es wäre schön gewesen, wenn sie diese Saison noch zu Ende gespielt hätten. Drei der Spieler werden im Sommer aus der Jugend rauskommen und nicht mehr spielen können. Daher werden wir die Mannschaft auch nicht mehr am Spielbetrieb in der NRW-Liga melden, weil es sie schlichtweg nicht mehr gibt. Schade ist das auch für unseren Nachbarverein Holzen-Sonneberg, die als Tabellenführer wahrscheinlich um die Teilnahme an den Westdeutschen Meisterschaften gebracht werden. Das ist wirklich schade, weil das für einen Tischtennisspieler ein einmaliges Erlebnis ist, bei einem solchen Turnier spielen zu dürfen“, weiß Kisler.

Die Zukunft

Markus Kisler ist sicher, dass der Saisonstart wie geplant stattfinden wird. „Wir haben im Tischtennis ja die Situation, dass wir die Abstände immer einhalten- zumindest in den Einzeln. Vielleicht gibt es ja auch eine Sonderregelung, dass wir eine Saison ohne Doppel spielen. Aber zunächst einmal, müssen die Sporthallen wieder eröffnen, damit wir wieder spielen können. Aber ich bin optimistisch, dass das bald wieder der Fall sein wird.“