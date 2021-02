TuS Lendringsen: Corona-Pandemie bremst die Skiabteilung aus

Mit guter Laune dabei: In der Familienskifreizeit Ostern 2018 in Kaprun im Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn erlebte die Skiabteilung des TuS Lendringsen eine tolle Zeit. Damals konnten die Mitglieder ohne Corona-Probleme die Pisten unsicher machen.

Menden Der aktuelle Winter wäre für die Skiabteilung des TuS Lendringsen ideal. Doch durch den Lockdown herrscht im Verein Stillstand.

Die Corona-Pandemie und der damit verbundene Lockdown versetzt viele Sportabteilungen in den Stillstand. Besonders hart trifft es aber aktuell die Skiabteilung des TuS Lendringsen. Nach etlichen Jahren gibt es aktuell einen Winter, in dem genügend Schnee liegt, um die Pisten unsicher zu machen. Das können sie aber aktuell nicht. Bereits seit Ostern vergangenen Jahres ist im Verein keine Bewegung. Sämtliche Trainings, Termine und Fahrten mussten abgesagt werden.

"Die Corona-Pandemie stört uns in diesem Jahr komplett. Wir haben fast kein Vereinsleben mehr. Fast alles musste abgesagt werden", erklärt Elke Hempelmann, Schrift- und Pressewartin des Skiklubs mit trauriger Miene. Die Lendringser sind gut organisiert und bieten in normalen Jahren viele Fahrten und Veranstaltungen an. "Wir sind normalerweise das ganze Jahr tätig. Aktuell ist das komplette Gegenteil der Fall", betont die 57-Jährige.

Ende Januar findet sonst immer eine Erwachsenenskifreizeit statt. In diesem Jahr wäre die Abteilung ins österreichische Wagrain gefahren. "Wir wären genau jetzt unterwegs, aber daraus wurde natürlich nichts. Das ist sehr schade." In der ersten Osterferienwoche findet eine Skifreizeit für Familien im Zillertal statt. "Wir haben bisher 15 Anmeldungen. Wir haben die Hoffnung zwar noch nicht aufgegeben, aber wir sind uns relativ sicher, dass wir die Osterfahrt ebenfalls absagen müssen", sagt Elke Hempelmann wohlwissend, dass die Corona-Infektionszahlen kaum etwas anderes zulassen werden.

Sämtliche Termine fallen aus

Im Juni steht immer eine Familien-Fahrradtour auf dem Programm, bei der in Jugendherbergen übernachtet wird. In den vergangenen Jahren war der Skiklub unter anderem in Soest und Schmallenberg. 2020 ist der Termin ins Wasser gefallen. Ebenso erging es dem Verein mit der traditionellen Herbstwanderung nach den Sommerferien, wo immer 40 bis 50 Mitglieder teilnehmen würden.

Dabei gibt es auch immer ein gemeinsames Grillen und ein Programm für die Kinder. Doch im September 2020 war dies nicht möglich. "Wir hatten damals zwar keinen Lockdown, aber wir hätten zu viele Personen an einem Ort gehabt", erklärt die Pressewartin ernüchtert. Dass die Nikolausfeier im Dezember auch ausfiel, war dann keine Überraschung mehr.

Idealer Winter zum Skifahren

Aber besonders schwer wiegt der sportliche Ausfall im aktuellen Winter. Im November war ursprünglich ein Skiwochenende in Winterberg geplant. "Diese Saison wäre ohne Corona so toll gewesen. Wir hatten endlich mal genügend Schnee. Es ist für uns schon sehr traurig, dass wir nicht Skifahren können. Im Verein gibt es einige Mitglieder, die machen im Winter teilweise drei Skiurlaube. Für die ist das eine Katastrophe", erklärt die Lendringserin.

Die sportlichen Aktivitäten liegen nun fast seit einem Jahr buchstäblich auf Eis. Normalerweise führt der Verein einmal wöchentlich ein Hallentraining durch, bei dem die Sportler Funktionsgymnastik absolvieren. "Das war bei uns immer der Mittwoch. Aber seit der Pandemie treffen wir uns nicht mehr. Der soziale Kontakt bleibt seitdem komplett auf der Strecke."

Keine Jahreshauptversammlung

Aus Vorstandssicht kommt der Ausfall der Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr noch erschwerend hinzu. Bislang konnte man den Termin nicht nachholen und ob 2021 die Versammlung wie geplant stattfinden wird, steht noch in den Sternen. "Es blieb den Vorstandsmitgliedern nichts anderes übrig, als ihre Posten zu behalten und weiter auszuführen. Es war unmöglich, einzelne Ämter wiederzuwählen oder neu zu verteilen. Das ist alles schon sehr schwierig", erklärt Elke Hempelmann.

Ihr Lebensgefährte Martin Meier ist Sportwart des Skiklubs und Skilehrer beim Westdeutschen Skiverband. "Für ihn ist es aktuell ganz schlimm. Es fallen drei Skifahrten in einem Winter für ihn aus. Bei ihm ist es noch nie vorgekommen, dass er in einem Winter überhaupt nicht Ski fährt. Und wenn er den Schnee in Winterberg oder den Wintersport im Fernsehen sieht, dann blutet ihm natürlich das Herz. Und so geht es aktuell allen Skifahrern, die mit Leidenschaft dabei sind", weiß die Pressewartin. Aktuell bleibt Elke Hempelmann nichts anderes übrig, als den Mitgliedern per Mail immer wieder neue Mitteilungen zu senden, doch meist handelt es sich dabei um Terminabsagen.

Blick Richtung nächsten Winter

Der Blick des Skiklubs richtet sich daher schon auf den Winter 2021/22. "Ich bin positiv, dass wir dann endlich wieder Skifahren können. Bis dahin werden auch mehr Menschen geimpft sein. Wir wollen endlich wieder Sport machen. Die Corona-Pfunde haben viele von uns bereits angesetzt", sagt die Lendringserin mit einem Augenzwinkern.

Aktuell ist vor allem Geduld gefragt. Es besteht die Hoffnung, dass das Hallentraining vielleicht nach Ostern wieder stattfinden kann. "Ich vermisse neben dem Sport auch viele Freunde im Klub, mit denen ich mich aktuell nur telefonisch unterhalten kann. Wir hoffen einfach, dass diese Zeit irgendwann zu Ende geht." Und mit dieser Hoffnung steht sie sowohl bei den Skifahrern als auch bei Sportlern anderer Sportarten nicht allein.