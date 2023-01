TuS Lendringsen: Das ist das A und O beim Skifahren

Lendringsen. Der Winter hat Menden und Balve erreicht: Mit diesen Tipps sind die Skifahrer auf der sicheren Seite. Elke Hempelmann weiß wie es geht.

Sonne, klare Sicht und kein Schneefall: all das sind ideale Voraussetzungen für einen perfekten Skitag. Doch Elke Hempelmann, Leiterin der weiß, was wirklich zählt. Sie gibt Tipps für die richtige Ausrüstung, um den Tag im Schnee mit möglichst viel Freude zu verbringen. Die Ausrüstung, von Skisocken bis zu den Brettern selbst, entscheidet maßgeblich über den Spaß auf der Piste. „Gerade die Skischuhe sind das A und O“, berichtet Hempelmann. Sie empfiehlt eine Fachberatung, da nur so auf alle wichtigen Details geachtet werden kann.

„Wer normalerweise Einlagen trägt, sollte sie auch in Skischuhen tragen“, erklärt sie. Auch die Ski sollte bezüglich des Gewichts, des Könnens und des Fahrstils ausgesucht und eingestellt werden. „Als Hobbyfahrer sollten die Skispitzen bis zur Nase reichen“, weiß die Abteilungsleiterin. Die Skijacke und -hose sollte eine hohe Wassersäule haben. Sie empfiehlt einen Wert von 10.000. „Das ist wichtig, damit nach einem Sturz oder bei starkem Schnee nicht direkt durchnässt ist“, erklärt sie. Die Socken sollten faltenlos getragen werden. Da die Skischuhe sehr eng sind, können sonst Druckstellen entstehen. „Man sollte auch nur ein paar Socken tragen“, betont sie.

Mut, aber kein Risiko

Für die Rookies hat Hempelmann einen ganz bestimmten Tipp: „Bitte nie alleine anfangen“. So würden die Anfänger gleich von Beginn an falsche Fahrtechniken verinnerlichen „und die wieder raus zu bekommen, ist sehr schwierig“. Sie empfiehlt den Besuch einer Skischule oder ein paar Stunden im Einzelunterricht. Hier werden dazu auch die zehn Regeln zum richtigen Verhalten und der Vorfahrt auf der Piste besprochen. „Viele Skifahrer wissen zum Beispiel gar nicht, dass sie sich auf der Piste ausweisen müssen“, erinnert Hempelmann.

„Kinder haben ja oft keine Angst. Je älter man wird, desto mehr spielt der Kopf allerdings mit“, sagt die Leiterin des TuS Lendringsen. Doch auch hier weiß sie zu helfen: „Man darf einfach nicht zu lange nachdenken“. Aber auch sie fährt nicht alle Pisten herunter. Man solle sich nämlich auch nicht überschätzen und kein unnötiges Risiko eingehen. „Im Zillertal gibt es die Harakiri-Piste. Da kann man sich schon vorstellen, wie steil die ist“, erzählt sie.

