TV Halingen: Spieler und Trainer sagen für nächste Saison zu

Eine echte Einheit: Auch in der kommenden Saison 2021/22 werden die Landesliga-Handballer des TV Westfalia Halingen und ihr Trainerteam gemeinsam auf Torejagd gehen.

Halingen Bei den Landesliga-Handballern des TV Halingen gibt es gute Nachrichten. Der Verein hat Planungssicherheit für die kommende Spielzeit.

Eine gute Nachricht können die Landesliga-Handballer des TV Westfalia Halingen vermelden. Sowohl alle Spieler der ersten Herrenmannschaft als auch das Trainerteam um Sebastian Swoboda haben bereits ihre Zusage für die kommende Saison 2021/22 gegeben. "Das ist wirklich klasse. Es hat alles geklappt, alle ziehen voll mit. Damit haben wir Planungssicherheit", sagt der 1. Vorsitzende Olaf Pokroppa zufrieden. "Wir haben eine super Truppe, in der es sportlich und vor allem menschlich einfach passt. So eine Nachricht ist für den Vorstand natürlich eine gute Sache."

Gespräche mit der zweiten Mannschaft

In der nahen Zukunft sollen auch Gespräche mit der zweiten Mannschaft stattfinden. "Das ist während des Lockdowns alles nicht einfach, aber wir wollen schnellstmöglich das Paket zuschnüren", so Pokroppa weiter. "Wir würden gerne bald wieder Handball spielen, aber wir müssen uns noch etwas gedulden und abwarten, was passiert", erklärt der Funktionär.