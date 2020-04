Union Berlin: Oliver Ruhnert hofft auf Bundesliga-Fortsetzung

Nach der Corona-Zwangspause haben einige Fußball-Bundesligisten das Training wieder aufgenommen. Zunächst einmal in Kleingruppen möchte der große Fußball wieder ein Stück Normalität in das Leben bringen. Da bildet auch Erstligist Union Berlin keine Ausnahme, dessen Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert, in der Hönnestadt und darüber hinaus als Fußballexperte äußerst geschätzt wird. Und als Fußball-Liebhaber - der trotz seines Jobs in der Premium-Klasse Bundesliga - nie den Kontakt zur Basis verloren hat.

„Das wird auch so bleiben“, will der 47-jährige Ruhnert stets dem kleinen Fußball verbunden bleiben. Sei es als fachkundiger Berater oder als beliebter Schiedsrichter in der heimischen Kreisliga Iserlohn, in der Ruhnert für den BSV Lendringsen pfeift. Denn dort herrscht bei den Klubs Erleichterung, wenn der gebürtige Arnsberger für ihre Spiele als Unparteiischer angesetzt ist. Dass der Schwerpunkt seiner Arbeit aktuell natürlich für seinen Klub in Berlin anfällt, ist klar.

Viel Arbeit trotz Corona-Pause

„Also über zu wenig Arbeit kann ich mich nicht beklagen. Es gibt viel zu besprechen und zu planen“, sagt Ruhnert über die vergangenen Tage. Denn der Profifußball will in dieser Saison noch spielen. „Ich glaube daran, dass in dieser Saison noch gespielt wird. Es ist ja auch die einzige Möglichkeit, die Saison zu Ende zu bringen“, erklärt Ruhnert.

Wobei er weiß, dass Geisterspiele nicht die optimale Lösung sind. „Spiele ohne Zuschauer sind gerade für einen Verein wie Union unheimlich bitter. Zumal wir noch fünf Heimspiele hätten. Aber ich sehe da im Moment keine Alternative“, ist für Ruhnert eine Fortführung der Spielzeit ohne Publikum alternativlos, zumal der Union-Geschäftsführer auch die besondere Bedeutung des Fußballs hervorhebt.

Geisterspiele sind notwendig

„Wir sollten nicht vergessen, dass Fußball mit Abstand die beliebteste Sportart ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Menschen froh sind, wenn sie es zumindest im Fernsehen sehen“, sagt Ruhnert. Der Fußball als gesellschaftlicher Kitt in Zeiten von Corona. „Man könnte es so sehen. Denn dieser Virus wird uns noch sehr lange beschäftigen“, ist Ruhnert sicher.

Dass sich der Sport verändert, dass merkte Oliver Ruhnert in den vergangenen Tagen bei den Planungen für das jetzt aufgenommene Training im Kleingruppen. „Wir haben da viele Gespräche geführt mit den Behörden für die entsprechenden Genehmigungen. Dann haben wir auch einiges verändert, so zum Beispiel den Abstand in den Kabinen“, gehen die Fußballer von Union Berlin auf Distanz zu den Teamkollegen. Dabei gab es auch Gespräche mit Virologen. Und die meinten, dass vor allem die Kabinen ein Problem beim Trainingsbetrieb sein könnten.

Aufsteiger muss es geben

Dass die Liga-Verantwortlichen aktuell häufig in Kontakt stehen, dürfte nicht überraschen. „Da gibt es einige Video-Konferenzen“, erzählt Ruhnert. Doch bei allen Gedanken um seine „Eisernen“ von Union Berlin, geht der Blick auch zum kleinen Fußball. „Ich bin so oft wie möglich auch in Iserlohn“, zieht es den Wahl-Berliner häufig in die heimischen Region. Und dabei spielt nicht nur die Kommunalpolitik - Ruhnert ist Mitglied des Iserloher Stadtrates - eine Rolle.

Der 47-jährige Fußball-Manager weiß auch um die Sorgen des kleinen Fußballs. Dass der DFB jetzt mit den Änderungen in der Spielordnung eine Möglichkeit geschaffen hat, die Saison bei den Amateuren wieder zu verlängern, wird von ihn begrüßt. Einen Saisonabbruch mag sich Ruhnert noch nicht vorstellen. „Es sollte auf jeden Fall Aufsteiger geben“, findet er die Möglichkeit, die Spielzeit zu annullieren nicht sinnvoll. Das dafür eventuell Ligen aufgestockt werden müssten, wäre für Ruhnert durchaus akzeptabel. Allerdings weiß der Experte auch, dass es vermutlich keine Lösung geben wird, die von allen Vereinen akzeptiert wird.

Für Ruhnert wäre es ein wichtiger Schritt, wenn auch im kleinen Fußball der Zeitpunkt wiederkehren würde, dass die Plätze wieder geöffnet werden können. „Denn das hätte auch für die heimischen Fußballer eine enorme Bedeutung. Natürlich nur dann, wenn alle möglichen Voraussetzungen in Sachen Vorsorge an den Plätzen getroffen sind“, betont Ruhnert.

Versäumnisse im Jugendfußball

Der Weg in die Normalität an der Basis ist für den Manager von Union Berlin noch sehr weit. Zumal der aus Arnsberg stammende Ruhnert auch die Schwierigkeiten des Jugendfußballs nicht vergessen hat. „Da hat es in den vergangenen Jahren viele Versäumnisse gegeben. Zum Beispiel, dass es immer weniger A-Jugendmannschaften gibt. Wo soll denn da der Nachwuchs für die Senioren herkommen?“, erinnert Ruhnert an eines der vielen weiteren Probleme der eigentlich schönsten Nebensache der Welt.