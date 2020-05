Was das neue Wölfe-Team Sport für die Dritte Liga plant

Menden. Die SG soll auch in der nächsten Saison in der Dritten Liga starten – „zu 100 Prozent würde ich sogar sagen“. Frank Schlücking im Interview.

Als Handballer war Frank Schlücking ein formidabler Torwart im Dress des TV Menden Schwitten. Und auch nach seiner aktiven Laufbahn hat der Hönnestädter immer wieder Verantwortung übernommen. So weiterhin als Vorsitzender des TV Menden Schwitten.

Auch wenn dieser jetzt im Handball gemeinsame Sache mit der ehemaligen HSG Menden-Lendringsen macht. Zur nächsten Jahreshauptversammlung soll er dann bei der SG Menden Sauerland den Vorsitz übernehmen. Die WP-Sportredaktion sprach mit Frank Schlücking.

Hallo Herr Schlücking. Warum tut man sich das an und übernimmt dieses Amt als 1. Vorsitzender?

Frank Schlücking: Zuerst muss ich mal gewählt werden. Denn das letzte Wort haben hier immer noch die Mitglieder. Noch ist Birgit Völker-Albrecht die amtierende Vorsitzende. Aber ich bin überzeugt, dass wir ein gutes Team zusammen haben und gut für den Handball bei der SG arbeiten können.



Das Thema wäre ja schon längst vom Tisch, wenn die für März geplante Versammlung stattgefunden hätte. Aber durch Corona kam ja alles anders.

Was wird sich jetzt denn ändern in der Arbeit der Offiziellen bei den „Wölfen“?

Eigentlich nichts, denn wir sind so gut aufgestellt, dass wir nahtlos auf das Tagesgeschäft übergehen können. Und in dieser Hinsicht gehe ich – Stand heute – fest davon aus, dass wir Dritte Liga spielen werden. Ja, ich würde sogar sagen, zu 100 Prozent.

Auch wenn die Zeiten seit Corona anders geworden sind. Es ist doch verständlich, dass Firmen anders denken.

Die Position des sportlichen Leiters wurde von Birgit Völker-Albrecht bekleidet. Wer soll das jetzt übernehmen aus dem Team Wölfe Leistungssport?

Eigentlich gibt es diese Rolle oder Position überhaupt nicht. Sie ist so jedenfalls nicht vorgesehen. Der Begriff hat sich irgendwann einmal eingebürgert. Man könnte sagen, dass Aufgaben eines sportlichen Leiters eigentlich vom Herrenwart übernommen werden. Und diese Rolle bekleidet bei uns Timo Schneidersmann.

Das größte sportliche Problem ist aktuell der auf Kante genähte Kader, der ja noch dringend Verstärkungen braucht für die kommende Saison. Die wird mit 34 Spielen ja ganz schön happig. Gibt es da schon etwas Neues?

Nein, da gibt es noch nichts Spruchreifes. Aber es wird da sehr engagiert daran gearbeitet. Wir brauchen da dringend noch Spieler für den Rückraum. Und auch in der Abwehr könnten wir für die Dritte Liga Spieler mit Erfahrung gebrauchen.

Doch auch bei der Spielersuche hat Corona einiges durcheinandergewirbelt. Es ist nichts mehr so, wie es mal war. Aber: Wir tun in dieser Hinsicht einiges.

Gibt es noch weitere Sorgen?



Ja, und zwar die ungeklärte Situation, wann wir wieder in die Hallen können. Es heißt zwar, dass ab dem 30. Mai Sport mit Kontakt wieder möglich ist. Doch keiner weiß im Moment, wann die Sportstätten nun öffnen.

Da heißt es sogar, dass die Kreissporthalle bis nach dem Sommer zubleiben soll. Das wäre natürlich sehr bitter für uns. Es wäre schön, wenn wir da so schnell wie möglich Klarheit bekommen könnten. Aber wir vergessen auch nicht, dass die Corona-Pandemie ja noch nicht vorbei ist.

Drohen noch mehr Spielerabgänge?

Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Mannschaft und der neue Trainer haben sich am vergangenen Freitag weiter besprochen. Der Coach hat den Jungs Aufgaben gestellt. Diese erfüllen sie nun fleißig.

Zum Schluss dann doch noch einmal der Blick zurück. Wie bewerten sie die letzten Jahre mit den „Wölfen“?

Durchweg als eine Geschichte mit sehr vielen Erfolgen. Da ist vieles richtig gemacht worden. Dass es zuletzt turbulent war, ist hinreichend thematisiert worden. Wir haben uns neu aufgestellt und blicken nur nach vorn. Man könnte auch sagen: Das Buch ist geschlossen!

