Wie ein 300-Mitglieder-Verein mit offenen Plätzen umginge

Menden. Mancherorts öffnen die Tennisanlagen wieder. Doch was bedeutet das für Vereine? So würde der TC Menden eine Wiederaufnahme des Betriebs managen.

Die schwere Tennistasche im Kofferraum verstauen, die Fahrt zur Tennisanlage antreten, die Tür zum Platz öffnen. Die von der Asche rot gefärbten Schuhe anziehen, endlich wieder über den Court laufen und dann – nach einer langen Ausholbewegung – den ersten Ball der Saison 2020 übers Netz schlagen.

Jeder Tennisspieler kann sich diesen Moment vorstellen – und mancherorts können die Sportler das auch schon wieder erleben. Denn die Tennisplätze dürfen in manchen Bundesländern öffnen. In NRW ist das noch nicht geplant – aber was ist, wenn es soweit kommt? Wie geht ein Verein mit über 300 Mitgliedern mit so einer Situation um? Thorsten Barthel, 1. Vorsitzender vom TC Menden erklärt, wie es weitergehen könnte.

Die Organisationsfragen

„Ich habe schon vor längerer Zeit die Stadt angeschrieben und gefragt, ob es nicht weitergehen kann mit dem Tennis“, erklärt Barthel, 1. Vorsitzender des TCM, direkt. Schließlich seien ja auch die Spieler der ersten Fußball-Bundesliga wieder im Training – und gerade beim Tennis sei ja der Abstand gewahrt. Von der Stadt sei aber nur die Antwort gekommen, dass das Land momentan eben jegliche Sportaktivitäten im Verein untersage.

Und auch den WTV habe der Tennisspieler schon kontaktiert. „Wir zahlen dem Verband schließlich viel Geld“, erklärt Barthel. Mit Virologen und anderen Möglichkeiten könne der Verband schließlich Tipps geben, so Barthels Gedanke. Eine Antwort mit Tipps und Co. erreichte die Vereine dann schließlich gestern.

Die Hygiene

„Man weiß ja gar nicht, wie das beispielsweise mit den Bällen ist“, erklärt Barthel. Kann man sie ohne Bedenken anfassen? So oder so – bei einer Öffnung der Anlage würde natürlich auf viele Hygienemaßnahme geachtet werden. Dazu habe der TCM – genauso wie viele andere Vereine – eine Mitteilung von der Organisation „Vereinswelt“ bekommen. Über den Umgang mit dem Virus. „Das war aber sehr allgemein gehalten“, erklärt Barthel.

Zur Etikette auf der Anlage gehöre es dann natürlich auch, auf Handschläge zu verzichten. „Und wenn irgendjemand Erkältungssymptome zeigt, dann heißt es am besten, zu Hause bleiben“, unterstreicht der Sportler. Genauso wichtig – aber auch selbstverständlich – sollte es dann sein, nur aus der eigenen Flasche zu trinken.

Das Spiel

Wie es mit dem Spielbetrieb dann weitergeht, das wirft auch noch viele Fragen auf. Schließlich ist es naheliegend, dass aufgrund der Kontaktsperre die Spieler nur zu zweit auf den Platz dürfen. Für den TCM – einen Verein mit über 300 Mitgliedern – eine logistische Herausforderung. „Bei uns gibt es prinzipiell zwei Gruppen“, erklärt Barthel. Auf der einen Seite die Trainingsgruppen, auf der anderen Seite die frei Spielenden.

Menden Das teilt der WTV seinen Vereinen mit Wichtige Richtlinien im Überblick: Vereine müssen bei einer Wiedereröffnung der Plätze einen Coronabeauftragten benennen. Ausschließlich Einweghandtücher sind zu benutzen. Desinfektionsmittel sind bereitzustellen. Mindestabstand: 2 Meter. Hier gibt’s alle Richtlinien.

„Die Trainingsgruppen haben eigentlich meist zweimal pro Woche Training. Das könnte man dann aufsplitten“, überlegt er. Fürs freie Spiel sei indes eine Internetplattform zur Platzbelegungsplanung im Gespräch. „Damit könnte man Schlangen vor der Anlage vermeiden.“ Eine Idee, die aber auch noch neue Probleme mit sich bringt – denn mit solchen Plattformen kommt nicht jeder klar. „Fakt ist aber, dass wir keine volle Terrasse wollen.“

Und natürlich solle der Platz dann zum Spiel genutzt werden „und nicht zum kleinen Pläuschchen“. Denn darum gehe es gerade: um den Sport. „Das ist jetzt erst einmal das vorrangige Ziel: Dem Sport wieder nachgehen zu können.“

Das nächste Ziel sei dann, das Vereinsleben wieder aufzunehmen. Aber darauf müsse wohl noch deutlich länger gewartet werden. „Genauso wird es ja keine Bewirtung geben.“ Doch diese Entwicklung – genauso wie die Möglichkeit, die verschobene Mitgliederversammlung nachzuholen – sieht Barthel noch in relativ weiter Ferne. Während der Sportbetrieb vielleicht gar nicht soweit entfernt ist.

Die Hoffnung

Probleme hin oder her, Fragen hin oder her – Barthel sagt klipp und klar: „Ich hoffe, dass es in NRW zügig wieder mit dem Tennis losgeht.“ Und dann wird natürlich darauf geachtet, das Infektionsrisiko klein zu halten und gesund zu bleiben.

Damit die Tennisspieler noch lange die Möglichkeit haben, mit der vollgepackten, schweren Tasche die Fahrt zur Anlage anzutreten.

