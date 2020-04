Wölfe gegen BSV Menden: Virtuelles Duell der Branchenführer

Dass die Handballer der SG Menden/Sauerland und die Fußballer des BSV Menden freundschaftlich verbunden sind, ist hinlänglich bekannt. Entstanden ist diese Freundschaft vor einigen Jahren, als sich die Handballer und Fußballer in den Dienst der gute Sache stellten und zu Gunsten der Aktion „Mendener in Not“ gegeneinander antraten. Jeweils eine Halbzeit Handball und eine Hälfte Fußball wurde gegeneinander in der Walramhalle gespielt.

Daran erinnerte sich auch Andreas Krechel, die einstige Torjägerlegende des BSV Menden, als ihm der Gedanke kam, mal wieder so einen Wettstreit zwischen den beiden Branchenführern aus der Hönnestadt zu organisieren. „Da es in Zeiten von Corona völlig offen ist, wann die Zuschauer beide Mannschaften mal wieder auf dem Platz oder in der Halle sehen können, könnte man doch einen virtuellen Wettkampf auf die Beine stellen. Und zwar so, dass alle Vorgaben hinsichtlich Abstand und Kontakten eingehalten werden. Die aktuell geltenden Regeln werden eingehalten. Es wird also keine Zuschauer vor Ort geben. Zwischen den Aktiven ist der notwendige Abstand sichergestellt“, sagt Andreas Krechel zu seiner Idee.

Der Hönnestädter macht sich Gedanken über die einzelnen Wettbewerbe. So soll es unter anderem ein Siebenmeterwerfen und ein Siebenmeterschießen zwischen den beiden Mannschaften geben.

Stadtwerke unterstützen die Aktion

Einen Partner für die Organisation des virtuellen Duells des Fußball-Landesligisten und des Handball-Drittligisten hat Krechel auch schon gefunden. Die Stadtwerke Menden wollen sich dabei einbringen und dafür sorgen, dass es zu einem solch ungewöhnlichen Duell kommt. Als Termin ist Freitag, 27. April bestimmt worden. Ausgetragen werden soll der kleine Wettkampf bei den Stadtwerken, da die Sporthallen und -plätze aktuell ja noch gesperrt sind.

Andreas Krechel möchte mit diesem ungewöhnlichen Lokalduell aber auch noch etwas anderes erreichen. „Beide Vereine haben doch in diesen Zeiten keine Einnahmen. Und man weiß nicht, wie lange das noch dauern wird. Jeder, der dieses Duell sehen will, sollte daher vorab eine virtuelle Eintrittskarte erwerben. Danach bekommt er den entsprechenden Zugangscode, um dann am Freitag, 27. April per Web-Stream dabei zu sein. Die Einnahmen werden dann durch die beiden Vereine geteilt“, erzählt Andreas Krechel.

Kurzawe moderiert

Und der einstige Klasse-Fußballer verrät dann auch, dass mit dem SG-Hallensprecher Thorsten Kurzawe ein fachkundiger Moderator diese ungewöhnliche Veranstaltung begleiten wird.

Bei den Protagonisten des virtuellen Duells ist man sichtlich von angetan. „Es ist schon eine gute Idee. Das ist sicherlich für die Jungs auch eine nette Abwechselung“, sagt Dirk Henneböhl, der erste Vorsitzende des Fußball-Landesligisten BSV Menden, über die Idee seines einstigen Mitstreiters aus gemeinsamen Balltreterzeiten. Auch bei den Wölfen sehen die Sportler und Verantwortlichen die Aktion durchaus positiv. „Das ist eine schöne Idee, dass man den beiden Vereinen helfen will“, sagt SG-Vorsitzende Birgit Völker-Albrecht.

Virtuelle Eintrittskarten

In den kommenden Tagen müssen dann die Feinheiten noch geklärt werden. So zum Beispiel der Umfang des virtuellen Duells oder die technische Umsetzbarkeit der Idee, damit möglichst viele Zuschauer das Duell der beiden Aushängeschilder online verfolgen können. Schließlich soll denjenigen, die sich zum Zuschauen entscheiden, für ihr Eintrittsgeld auch etwas geboten werden. Das soll nach den Vorstellungen des Organisators bei zehn Euro liegen. Also dem Preis eines Heimspiels der Wölfe in der Dritten Liga.

Und am 27. April soll es ebenso gute Unterhaltung im Netz geben wie sonst in der Kreissporthalle oder im Huckenohlstadion. „Die Resonanz auf die Idee ist jedenfalls gut. Da freut man sich darauf“, sagt Andreas Krechel über die ersten Rückmeldungen, die er in Menden bekommen hat.

Bereits zwei Wettkämpfe

Bereits in den Jahren 2007 und 2015 hat es einen ähnlichen Wettkampf zwischen den beiden Vereinen gegeben. Damals wurde in der Walramhalle jeweils eine Halbzeit Handball und eine Halbzeit Fußball gegeneinander gespielt. Der Erlös kam damals nicht den Vereinen, sondern der Initiative „Mendener in Not“ zugute.