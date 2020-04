Ex-Torjäger Georg Voß geht über Ostern „auf Streife“

Dieses Osterfest wird wegen der Coronakrise nicht so sein wie in den Jahren zuvor. „Eine Pandemie kennt keine Feiertage“, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn hat ausdrücklich vor Normalität gewarnt. Das heißt: Kontakte weiter einschränken, wo immer es geht.

In der Stadt Meschede wird das Ordnungsamt darauf achten, dass es zu keinen großen Menschenansammlungen in der Stadt oder der Umgebung kommen wird. Mit zum Team vom Ordnungsamt gehört Georg Voß, ehemaliger Fußballer des SV Hüsten 09 und SC Neheim. „Über Ostern habe ich zwei Tage Dienst und stehe zudem auf Abruf bereit“, sagt der 28-Jährige. Der Beamte im gehobenen Dienst ist in erster Linie für das Gewerberecht, das Spielhallenrecht, den Wochenmarkt, das Gaststättengewerbe, die Schankerlaubnis sowie die Sondernutzung von Straßen, Flächen, Wegen und Plätzen zuständig. Am Wochenende wird er jetzt zudem unter anderem Kontrollen am Hennesee durchführen. „Wir hoffen natürlich darauf, dass sich die Menschen auch während der Osterfeiertage an die Vorgaben halten“, sagt Voß.

Spaziergang ist erlaubt

In Nordrhein-Westfalen ist ein Osterspaziergang erlaubt, zudem darf man sich im öffentlichen Raum auch noch mit den Menschen treffen, mit denen man in gerader Linie verwandt ist – also mit Großeltern, Eltern, Kindern und Enkeln. Georg Voß wird die dienstfreien Osterfeiertage zusammen mit der Familie verbringen. „Allerdings ohne die Oma“, teilt Voß mit.

Der ehemalige Torjäger musste bereits mit 25 Jahren seine Laufbahn als Fußballer beenden. „Der Rücken hat einfach nicht mehr mitgemacht“, sagt Voß, der zu Beginn der Saison 2012/13 von der SG Eversberg/Heinrichsthal/Wehrstapel zum SV Hüsten 09 gewechselt war und für die Grün-Weißen 55 Tore in 64 Partien erzielte. Sportlicher Höhepunkt für Georg Voß war die Auszeichnung zum HSK-Fußballer der Saison 2013/14 im Zuge der 11. Sauerländer Fußball-Nacht im Arnsberger Knappensaal. Ab der Saison 2015/16 ging der Anhänger des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund dann für den Westfalenligisten SC Neheim auf Torejagd.