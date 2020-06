In der Herren-Bezirksliga gibt es ein Überangebot an Teams

Letzte Informationen aus dem Raum Recklinghausen stehen zwar noch aus, aber Bezirksliga-Staffelleiter Volker Hallmann (Hagen) geht davon aus, dass er mit 30 Mannschaften für die beiden Herren-Staffeln planen kann.

In der Bezirksliga Südwestfalen der Herren sind aktuell allerdings noch zwei Mannschaften zu viel an Bord. Der Kreis Iserlohn-Arnsberg stellt gleich neun Mannschaften (Letmather TV, HVE Villigst-Ergste II, HSG Hohenlimburg II, TV Neheim, HV Sundern, TV Arnsberg, VfS Warstein sowie die beiden Aufsteiger Westfalia Halingen II und SG DJK Bösperde II). Aus dem Kreis Hagen haben neben den Neulingen TS Selbecke und HSG Wetter/Grundschöttel auch Eintracht Hagen IV und CVJM Gevelsberg gemeldet. Hinzu kommen die Mannschaften aus dem Kreis Lenne-Sieg mit den Aufsteigern SG Schalksmühle-Halver III und VT Freier Grund sowie dem TuS Linscheid-Heedfeld und TS Evingsen (Rückzug aus der Landesliga). Somit kommen hier 17 statt 15 Teams zusammen. „Sollten wir tatsächlich im September starten können, müsste ich also zwei Vereine in die Industrie-Staffel schieben“, teilt Hallmann mit. Kandidaten für eine Umgruppierung dürften die HSG Wetter/Grundschöttel und CVJM Gevelsberg sein.

In der Frauen-Bezirksliga, zu der auch der TV Arnsberg II gehört, wird es nach insgesamt 34 Meldungen drei Staffeln geben.

Keine Spielpläne vor Mitte Juli

Zum Thema Spielplanerstellung bei den Herren erklärt Hallmann: „Vor Mitte Juli wird sich nichts tun. Bis dahin sind wir aber vielleicht auch schon ein Stück weiter bei der Frage, ob normaler Spielbetrieb möglich sein wird.“ Ernsthaft vorstellen kann sich Hallmann das nicht, „weil das Risiko von Corona-Infektionen in geschlossenen Hallen bei einem Kontaktsport wie dem Handball extrem hoch ist“, erklärt der Bezirksliga-Staffelleiter.

Auch die Meldungen für die Ligen auf Kreisebene im Raum Iserlohn/Arnsberg liegen vor. „Weil jetzt zwei Teams aufsteigen und der BC Eslohe seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen hat, komme ich in der Kreisliga und der 1. Kreisklasse auf jeweils nur neun Mannschaften“, sagt Staffelleiter Volker Kreckler (Schwerte) und ergänzt: „Wenn das so weitergeht, müssen wir einen Zusammenschluss mit einem anderen Kreis in Erwägung ziehen.“ Für die zwei Frauen-Kreisligen liegen insgesamt 15 Meldungen vor.

Nachfolgend die Herren-Ligen auf einen Blick:

Herren-Kreisliga: SG Iserlohn-Sümmern I und II TV Lössel II, HTV Hemer II, SG Ruhrtal II, VfS Warstein II, Letmather TV II, SSV Meschede (Afsteiger) und SG DJK Bösperde III (Aufsteiger).

1. Kreisklasse Herren: Letmather TV III, HVE Villigst-Ergste III, TV Wickede II, TV Arnsberg II, Westfalia Halingen III, HSG Schwerte/Westhofen II, TSV Bigge-Olsberg, TV Neheim II und HSG Hohenlimburg III.

2. Kreisklasse Herren: VfS Warstein III, TV Arnsberg III, TV Neheim III, HV Sundern II, SG Ruhrtal III und TSV Bigge-Olsberg.