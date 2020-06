FLVW plant Rest-Saison Leichtathletik: Team-Finale in Arnsberg noch in der Planung

Kaiserau. Der FLVW plant der Rest der Leichtathletiksaison in Westfalen. Für das Team-Finale in Arnsberg gibt es noch Hoffnung.

Die Leichtathletik-Kommission Wettkampforganisation im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat sich in dieser Woche per Videokonferenz über den weiteren Fahrplan der Freiluftsaison abgestimmt. Die Mannschaftsendkämpfe des Verbandes Ende September im Stadion Große Wiese in Arnsberg-Hüsten sind demnach noch in der Planung.

Bis 31. August keine Wettkämpfe

Nach wie vor hoffen die westfälischen Leichtathletinnen und -athleten nämlich auf eine sogenannte „Late Season“ („späte Saison“) mit einzelnen Veranstaltungen ab September. Jetzt aber gilt noch: Sportfeste oder ähnliche Sportveranstaltungen sind weiterhin bis mindestens zum 31. August 2020 untersagt.

Darüber hinaus betont die Kommission unter Vorsitz von Melanie Neitzel, dass bis auf Weiteres jeglicher Wettkampfbetrieb untersagt ist, was auch Testwettkämpfe oder Wettkämpfe in beschränktem Rahmen (zum Beispiel mit nur einer Disziplin) ausschließt. Wettkämpfe und Sportfeste, die beim Verband angemeldet werden, können demnach nicht genehmigt werden und sind daher auch nicht bestenlistenfähig.

Hoffnung auf „späte Saison“

Die geplante „Late Season“ beschränkt sich nach Beschluss der Kommission Wettkampforganisation auf die Westfalen-Hammerwurfmeisterschaften in Olfen (6. September), Westfälischen Jugendmeisterschaften U20/U18/U16 am 12./ 13. September in Hagen, die FLVW-Mannschaftsendkämpfe am 26./ 27. September in Arnsberg sowie den FLVW-Crosslauf am 14. November. NRW-Meisterschaften werden nicht stattfinden. Der für Anfang September geplante U16-Länderkampf gegen die Niederlande wird nach eingehender Rücksprache mit dem niederländischen Verband ebenfalls abgesagt.