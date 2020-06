SG Bödefeld/Henne-Rartal ist Aufsteiger mit viel Torgefahr

SG Bödefeld/Henne-Rartal will mit unverändertem Kader in die Saison der Fußball-Bezirksliga starten

Bödefeld/Henne-Rartal. Nach der Vizemeisterschaft im vergangenen Spieljahr hat es die SG Bödefeld/Henne-Rartal in dieser Saison endlich geschafft: Die Mannschaft von Trainer Markus Hermes, der in seinem fünften Jahr den großen Coup geschafft hat und auch in der kommenden Serie auf der Kommandobrücke steht, hat die Saison 2019/20 in der HSK-Fußball-Kreisliga A West mit Platz eins abgeschlossen.

Hoffnung auf offiziellen Titel

Damit spielt sie in der kommenden Saison in der „Bundesliga des Sauerlandes“. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Verband am 9. Juni verkündet, dass die aufgrund der Corona-Epidemie nicht zu Ende gebrachte Spielzeit, auch offiziell beendet ist. Vor dem Zusammenschluss im Jahre 2013 haben beide Vereine schon in der Bezirksliga gespielt. Die SG Henne-Rartal von 1978 bis 1980 und der TuS Bödefeld war insgesamt sieben Jahre in der Bezirksliga vertreten, das letzte Mal im Jahre 2013, wo man allerdings mit Glanz und Gloria und nur vier Punkten abgestiegen ist. Die Spielgemeinschaft aus dem Stadtgebiet Schmallenberg hat eine gute Saison gespielt und wäre wohl auch ohne die Corona-Krise aufgestiegen.

Nach 18 Spielen hatte die SG Bödefeld/Henne-Rartal bei einem noch weniger ausgetragenen Spiel zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Fatih Türkgücü Meschede, gegen den beide Spiele schon ausgetragen und deutlich gewonnen wurden; 6:2 bei Fatih und 4:0 in Bödefeld. Insgesamt wurden 16 Spiele siegreich gestaltet. Die beiden einzigen Niederlagen gab es mit 2:4 beim SSV Meschede und mit 1:3 bei der SG Eversberg-Heinrichstahl-Wehrstapel.

Die eisten Tore geschossen

Der Tabellenführer hat außerdem die meisten Tore in der Liga geschossen (78) und die wenigsten kassiert (21). Dazu stellt er die beste Heimmannschaft. Alle neun Heimspiele wurden bei einem Torverhältnis von 44:3 gewonnen. Dazu stehen mit Leon Hermes (19) und Henry Gierse (18) zwei exzellente Torjäger in den Reihen des Aufsteigers. Von den 78 Toren gehen allein 37 auf das Konto des Duos. „Wir sind Herbstmeister geworden, haben den unmittelbaren Konkurrenten zweimal deutlich geschlagen und bis auf das Spiel in Eversberg in allen Kategorien eine gute Serie gespielt. Da sind wir nicht zufällig auf Platz eins gerutscht“, freut sich Markus Hermes, der die Serie allerdings mit der Relegation auch gern sportlich zu Ende gebracht hätte. „Ein Vorteil ist sicherlich, dass beide Gruppenersten aus dem Fußballkreis Hochsauerland hochgehen. Die Endspiel-Atmosphäre mit den emotionalen Höhepunkten hätte ich meinen Jungs gern gegönnt. Nach der vorläufigen Beendigung der Serie im März ist der Fußball bei der SG Bödefeld/Henne Rartal ein wenig in den Hintergrund getreten. Bei der SG soll es voraussichtlich am 12. Juni wieder losgehen.

Warten auf einen Termin

„Wir haben in der Zeit nichts Großes veranstaltet. Ich habe den Jungs freigestellt, ob sie etwas machen oder nicht. Für mich ist jetzt wichtig, dass wir einen Termin für die Meisterschaft bekommen. Auch wenn dieser nur vorläufig ist. Nur so kann man endgültig planen“, erzählt Markus Hermes, der dann in zwei Blöcken trainieren möchte. „Nach einem Aufgalopp von vier Wochen würde ich eine Pause machen, um dann fünf Wochen vor dem Beginn die endgültige Vorbereitung zu starten.“

Seit dem Pfingstwochenende sind beim Fußball auch wieder Kontakte mit bis zu zehn Personen erlaubt. „Das ist schon mal ein Anfang. Hier konnte man unter anderen Passformen, Torschüsse und zum Abschluss ein Spielchen mit Fünf gegen Fünf machen. Natürlich unter strengster Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln. Dafür hat Christian Bamfaste, Vorsitzender vom SV Henne-Rartal, ein Konzept erarbeitet, an das wir uns dann auch halten werden“, berichtet Markus Hermes, der in die neue Saison mit dem gleichen Kader wie im Aufstiegsjahr geht und viel auf die eigene Jugend setzt. „Wir werden kein Geld in die Hand nehmen und Spieler kaufen“, heißt es.