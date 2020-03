250. Spiel! Beim SV Schwafheim ist Hilla der treue Kapitän

Solch eine Ehrung gibt es auch nicht alle Tage bei den Fußballern vom SV Schwafheim. Mannschaftskapitän Felix Hilla stand am vergangenen Sonntag gegen die Sportfreunde aus Broekhuysen zum 250. Mal für den Moerser Verein in einem Meisterschaftsspiel auf dem Platz. Insgesamt kommt er so auf unglaubliche 20.163 Spielminuten, also über 336 Stunden. Kein Wunder also, dass der SVS vor dem Bezirksligaduell gegen Broekhuysen die Gelegenheit nutzte, dem 28-Jährigen für seine Leistungen und Treue zu danken. Für Hilla ein toller Moment. Daran änderte auch die anschließende 0:2-Pleite gegen den Ligadritten nichts.

„Das war natürlich etwas ganz Besonderes für mich. Die Ehrung hat mich riesig gefreut. Schön war auch, dass viele Zuschauer meinetwegen da waren. Zum Beispiel mein erster Trainer in Schwafheim, Holger Stamm.“

Aus der A-Jugend des VfB Homberg

2009 war Hilla mit 17 Jahren aus der A-Jugend des VfB Homberg nach Schwafheim gekommen. Mit der Mannschaft, die damals noch in der Kreisliga C auflief, verzeichnete er vier Aufstiege. Zwischenzeitlich bis in die Landesliga. Dazu trug der Mittelfeldspieler selbst mit bislang 73 Treffern bei – und das bei lediglich 15 Gelbe Karten und nicht einem einzigen Platzverweis.

2016 schien seine Zeit beim SVS dann vorbei zu sein. Zunächst verbrachte er anderthalb Jahre auf den Philippinen. Bei seiner Rückkehr entschied er sich, weiter für seinen ehemaligen Trainer Thorsten Schikofsky zu spielen. Doch dieser war mittlerweile – und ist es immer noch – beim GSV Moers. Als sich aber für den GSV der Aufstieg in die Landesliga anbahnte zog es Felix Hilla zurück zum Bezirksligisten SVS. „Das wäre mir damals zu viel Trainingsaufwand gewesen“, so Hilla.

Seitdem hält er dem Verein die Treue und hat keinerlei Wechselambitionen. „Ich bin Schwafheimer durch und durch. Hier bin ich nicht mehr wegzulocken.“

Von seinen Spielen für den SVS ist ihm ausgerechnet eine Niederlage in besonderer Erinnerung geblieben. Im Kreispokal 2015 musste Bezirksligist Schwafheim gegen den damaligen Regionalligisten FC Kray aus Essen ran. Trotz des Klassenunterschieds entwickelte sich ein sehr enges Spiel.

Mit Schwafheim im Kreispokal gegen FC Kray

Erst in der Schlussphase erzielte der Favorit den 1:0-Siegtreffer. „Das war eines meiner besten Spiele. Die ganze Mannschaft hat bis zum Ende alles gegeben. Wir waren das ganze Spiel über auf Augenhöhe.“

In seiner zweiten Saison als Kapitän kämpft Hilla momentan mit dem SV Schwafheim und Trainer Manfred Wranik um den Klassenerhalt. „Das werden wir schaffen. Die nächsten drei Spiele sind allerdings enorm wichtig für uns“, betont Hilla. Sonntag (15 Uhr) geht es im Moerser Stadtderby zum FC Meerfeld, kommen die DJK Twisteden und der SV Budberg nach Schwafheim. Drei direkte Konkurrenten im Tabellenkeller.

Über die laufende Saison hinaus ist Hilla durchaus zuversichtlich: „Wir haben hier eine super Mannschaft und einen guten Trainerstab. Nach der Saison werden wir uns noch einmal verstärken. Gegen einen Aufstieg in Zukunft würde ich mich nicht wehren. Das sieht der Rest des Teams genauso.“