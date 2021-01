28:27! TuS Lintfort feiert nach starkem Spiel gegen Zwickau

In Halbzeit eins unglücklich, dann mit einer klaren Steigerung: Naina Klein (am Ball).

Kamp-Lintfort Die Handballfrauen des TuS Lintfort lieferten beim Zweitliga-Heimsieg über Aufstiegsaspirant Sachsen Zwickau eine tolle Leistung ab.

Dieser Auftritt der Handballfrauen des TuS Lintfort hätte eine volle Tribüne in der Sporthalle an der Eyller Straße verdient gehabt. Nach einer starken Gesamtleistung schlug das Zweitliga-Team von Trainerin Bettina Grenz-Klein den Tabellenzweiten BSV Sachsen Zwickau verdient mit 28:27 (12:12). Während das Team mit der starken Torfrau Laura Graef vornweg im Kreis tanzte, freute sich Trainerin Grenz-Klein mit einer mehrmaligen Becker-Faust auf ihre eigene Art. Wegen der Corona-Einschränkungen durfte allerdings so gut wie niemand live die Freude teilen.

„Unsere starke Abwehr war der Grundstein für den Erfolg. Den hatten sich die Mädels ganz klar verdient“, resümierte Grenz-Klein nach einer prickelnden Endphase. Die Gäste holten in der Schlussminute noch drei Treffer auf, danach war die Zeit bei mehrmaliger offener Deckung beider Seiten aber abgelaufen – zum Glück für die Lintforterinnen.

Drei Wechsel führen zur Spielwende in Halbzeit eins

In Halbzeit eins hatte Trainerin Grenz-Klein nach einer Viertelstunde bei einem 4:8-Rückstand richtig reagiert und den Angriff auf gleich drei Positionen verändert. Torjäger Lisa Kunert fand auf halbrechts gar nicht in die Partie und wurde durch Jule Samplonius ersetzt. Die starke Emmericherin brachte ebenso mehr Schwung ins Geschehen wie Hannah Haase für die zunächst etwas zu vorsichtig agierende Prudence Kinlend auf der Rückraummitte.

Die Lintforterinnen kamen wieder in die Spur, sicherten ein 12:12 zum Seitenwechsel und nahmen dann das Heft auch in der Offensive konzentriert in die Hand. Naina Klein steigerte sich nun mit klareren, entschlosseneren Aktionen als im ersten Durchgang. Schöne Folge: acht Treffer insgesamt, an die nur Jule Samplonius mit sieben Toren herankam.

Torfrau Graef mit einer starken Partie

Über 19:14 und 26:21 steuerte der TuS zum Heimsieg. Auch, weil alle Positionen prächtig lieferten. Torfrau Laura Graef zeigte wieder eine starke Partie, Prudence Kinlend steigerte sich in Halbzeit zwei, setzte in der Abwehr Akzente und verteidigte vor allem gegen die starke lsländerin Diana Dögg Magnusdottir beherzt. Beide Lintforter Außenangreiferinnen, Dana Gruner auf links und Leonie Lambertz auf rechts, steuerten Tore bei. Am Kreis kämpfte Jana Willing auf beiden Seiten des Feldes stark.

„Wir haben in Unterzahl auch weniger Treffer kassiert als in Herrenberg zuletzt und haben uns gegen eine eigentlich stärkere Mannschaft sehr clever gezeigt“, lobte TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein ihre Truppe. Kommenden Samstag (18.30 Uhr) geht es für die Lintforterinnen beim VfL Waiblingen weiter, der in der Tabelle als Rangsechster direkt vor dem TuS platziert ist.

Acht Treffer für Klein, sieben für Samplonius

TuS Lintfort: Graef (Angenendt); Kinlend (3), Legermann, Lambertz (2), Samplonius (7/1), Haase (3), Klein (8), Gruner (3), Henschel, Ueffing, Willing (1), Lucas, Kunert (1/1), Kaiser.