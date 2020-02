3:1! Moerser SC siegt auch im Topspiel bei FC Schüttorf

Schüttorf. Die Volleyballer des Moerser SC haben in der 2. Bundesliga Nord auch das Spitzenspiel beim FC Schüttorf 09 am Sonntag mit 3:1 gewonnen.

Klasse! Der Moerser SC hat auch das nächste Spitzenspiel in der 2. Volleyball-Bundesliga für sich entscheiden können. Beim FC Schüttorf hieß es am frühen Sonntagabend am Ende erfreulicherweise 3:1 (25:21, 13:25, 25:22, 25:23) für den MSC. Dabei lief nicht alles glatt, aber auch ein schwacher zweiter Satz brachte die Moerser nicht vom Erfolgsweg ab.

Trainer Hendrik Rieskamp war zufrieden. „Wir hatten im zweiten Satz und am Anfang des dritten Satzes eine Schwächephase, aber haben uns zurückgekämpft. Insgesamt war es ein verdienter Sieg“, so Rieskamp, der anfügte: „Es war nicht alles super, aber was zählt sind die drei Punkte.“ Damit klettert der MSC erstmal auf Tabellenplatz drei.

Ohne den verletzten Diagonalangreifer Oliver Staab im Kader schickte der MSC-Coach wie erwartet Chris Carter als Ersatz ins Rennen. Und der machte seine Sache gut. Zahlreiche Punktgewinne gingen auf das Konto des 28-Jährigen. Als Bonus bekam er die Goldmedaille als wertvollster Spieler am Ende verliehen. Aber auch Kapitän Lukas Schattenberg wäre eine würdige Wahl gewesen.

Moerser SC: Schläge in den Block

Doch von vorn: Direkt zu Beginn erste Fehler und ein Rückstand des Moerser SC, der jedoch schnell egalisiert wurde (1:3, 5:5). Das Spiel blieb ausgeglichen, der MSC agierte mit häufigen „Tips“, die knapp über das Netz flogen. Kurz vor Satzende dann eine knappe Führung mit 20:18, bevor die „Adler“ den Sack zumachten.

Die Bruchlandung folgte im Anschluss: Viele unnötige Fehler bedeuteten in Durchgang zwei eine deutliche Führung für Schüttorf (11:4, 20:9). Dazu kamen häufige Schläge der Gäste in den gegnerischen Block, insgesamt klappte kaum etwas. Damit war die Sache dann auch schnell entschieden. „Was da los war, weiß ich nicht. Aber das gehört dazu und kann passieren“, so Rieskamp nach dem Match.

Rote Karten gegen Trainer Rieskamp

In Abschnitt drei blieb es zunächst ausgeglichen (4:5, 9:9), bevor der Moerser Coach seine Mannschaft nach einer Klasse Aktion erst pushte, um sich kurz darauf über eine Schiedsrichterentscheidung aufzuregen. Das Resultat: Rote Karte für Rieskamp (der damit aber nicht vom Spiel ausgeschlossen wurde) und Punkt für die Gastgeber zum 14:16. „Die Karte war verdient, ich wollte die Jungs wachrütteln und hatte vergessen, dass Lukas Schattenberg bereits Gelb gesehen hatte“, so Rieskamp. Die Wirkung schien einzutreffen. Der MSC schaltete einen Gang hoch und drehte das Spiel (24:19). Damit hatte das Team einen Punkt sicher.

In Satz vier überzeugten die Moerser und erspielten sich einen komfortablen Vorsprung (12:7). Doch der FCS gab nicht auf und glich bei 13:13 aus. Die Moerser wurden aber nicht nervös und holten sich mit zielstrebigen Aktionen und guten Blocks eine erneute Führung, die abermals von den Hausherren kurz vor Schluss egalisiert wurde (18:15, 23:23). Beim ersten Matchball pfiff der Hauptschiedsrichter schließlich eine Aktion des FCS ab, somit waren die drei Punkte auf Moerser Seite im Sack.

„Ab dem dritten Satz waren wir aggressiver, das hat mir gefallen. Weniger gefallen hat mir unsere Annahme“, resümierte Übungsleiter Rieskamp, der insgesamt zu viele Fehler der eigenen Mannschaft gesehen hatte. „Wenn wir etwas schwächer spielen, aber dennoch gewinnen, ist das aber gut.“ Als positiv bewertete er den eigenen Aufschlag. Mit dem Sieg darf nun weiter vom Aufstieg geträumt werden.

MSC-Startsechs: Tom Weber, Chris Carter, Lukas Schattenberg, Jonas Hoppe, Oskar Klingner, David Seybering.