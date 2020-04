6. Abgang beim TuS Lintfort: Katrin Kaiser wird Fluglotsin

Der TuS Lintfort muss einen weiteren Abgang verkraften. Katrin Kaiser beendet ab sofort ihr Engagement bei den Zweitliga-Handballerinnen. Für die Rechtsaußen, die erst vor einem Jahr vom Oberligisten TV Walsum/Aldenrade zum Bundesligisten wechselte, öffnet sich beruflich eine neue Tür. Die 25-Jährige hat seit dem vergangenen Oktober ein strenges und intensives Auswahlverfahren am Flughafen in Frankfurt/Main erfolgreich bestanden und bekommt als Lohn eine Anstellung als Fluglotsin. Katrin Kaiser bekleidete in ihrer einjährigen Zeit im TuS-Trikot oftmals nur die Jokerrolle, war allerdings immer eine verlässliche Alternative.

„Es ist schade, dass Katrin uns verlässt“, sagt TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein. „Sie hat als Neuling die übliche Anlaufzeit benötigt, daher die wenigen Einsatzzeiten. Aber ich bin mir sicher, sie hätte im zweiten Jahr eindeutig mehr Profit aus ihrer Situation geschlagen. Doch der Job geht vor. Wir verlieren eine nette und sympathische Spielerin.“

Für den TuS Lintfort ist es bereits der sechste Abgang nach Loes Vandewal, Mie Norup Isaksen, Becky van Nijf, Leonie Lambertz und Lisan van Hulten.