Alle „Adler“-Küken vom Moerser SC stecken im Titelkampf

Moers. Der Volleyball-Nachwuchs vom Moerser SC kämpft geschlossen um die Westdeutschen Meisterschaften. Die U16- und U20-Teams machen dabei den Auftakt.

Der Volleyball-Nachwuchs vom Moerser SC kämpft geschlossen um die Westdeutschen Meisterschaften. „Alle Jugendteams sind für die NRW-Finals qualifiziert“, meldet der Verein und untermauert damit seine gute Jugendarbeit.

Insgesamt werden acht Mannschaften in den verschiedenen Altersklassen bei den Jungen und Mädchen das Ziel „Westdeutscher Meister“ angehen. Allerdings ist den „Jung-Adlern“ die Endrunden-Teilnahme nicht zugeflogen. Sie mussten sie sich dafür qualifizieren.

Das hat der jüngste Nachwuchs beinahe erledigt. Die „Mini-Adler“ der U13, zu denen sich auch die jungen Kinder aus dem Grundschulprojekt „Volksbank-Adler-Cup“ gesellen können, haben die A-Qualifikation problemlos geholt, müssen aber nach dem Reglement noch die B-Quali nachlegen. Für MSC-Cheftrainer Martin Schattenberg weder für das Mädchen- noch das Jungen-Team ein Problem: „Beide Minis haben immenses Potenzial.“

U13-Finalrunde in Moers

Die männliche U13 vom Trainerteam Niklas Mülders und Markus Pukownik dürfte sogar noch patzen. Denn die Finalrunde um die Westdeutsche Meisterschaft wird am 9. und 10. Mai in Moers gespielt, und der Ausrichter ist qualifiziert.

Doch bereits am Wochenende geht es für die U16-Damen um Trainer Günter Krivec in Lünen los. Nach drei Westdeutschen Meisterschaften auf kleinem Parkett ist es für die MSC-Mädels die Premiere auf dem großen Feld – in der Version Sechs-gegen-Sechs. Die neuen Ausmaße konnte die Mannschaft in der Saison bereits in der NRW-Liga und der Bezirksklasse kennenlernen. Nun auch vor größerem Publikum in einem größeren und vor allem wichtigen Turnier. Sicher ist, dass es für das junge Team einen schwierige Aufgabe werden wird.

In Lünen muss die Mannschaft erst einmal die Vorrunde überstehen. Dagegen haben beispielsweise Teams wie der SV BW Aasee etwas, die ihrerseits weiterkommen möchten. Aasee besiegte der MSC im vergangenen Jahr dei der U14-Westdeutschen im Vier-gegen-Vier-Spiel, unterlag aber bei Sechs-gegen-Sechs in der im Meisterschaftsspiel der NRW-Liga. Auch gegen den TVE Vogelsang aus Gevelsberg unterlagen die MSC-Mädels im ersten Saisonspiel der NRW-Liga.

Auch die U16-Jungs feiern in Bielefeld ihre „westdeutsche Premiere“ auf großem Feld. Dabei hat die Mannschaft die Erfolge der Vorjahre fest im Blick.

Keine Qualifikation in der Liga

Allerdings konnten sich weder die U16, U18 noch U20 durch eine Top-Platzierung in der NRW-Liga für die Westdeutschen Meisterschaften qualifizieren. So ging es schließlich über die B-Quali. Dort dann allerdings problemlos.

Nun haben die U18 und U20 die beste Chancen. Hendrik Rieskamp und Martin Schattenberg, Trainerduo der Zweitliga-Mannschaft, betreuen die Jungs. „Unser Ziel ist es, in die Überkreuzrunde und danach in die obere Hälfte des Teilnehmerfeldes zu kommen. Mit einem Platz im Spitzen-Sextett wären wir gut vertreten. Vielleicht gelingt sogar der Schritt ins Trio“, so Rieskamp.

In der U20 muss er aber auf Veit Bils und Moritz Liebisch verzichten. Liebisch spielt für Paderborn.

>>>MODUS UND TERMINPLAN

Alle Finalrunden weiblich und männlich starten mit zwölf Teams in vier Dreiergruppen. Nach der Vorrunde spielen die Erst- und Zweitplatzierten über Kreuz, danach geht es um die Plätze eins bis vier und fünf bis acht. Die Gruppendritten der Vorrunde spielen die Plätze neun bis zwölf aus.

Finalturniere mit dem MSC:

7./8. MÄRZ

U16-Damen in Lünen

U16-Herren in Bielefeld

U20-Herren in Delbrück

28./29. MÄRZ

U14-Damen in Waltrop

U14-Herren in Hörde

U18-Herren in Solingen

9./10. MAI

U13-Damen in Münster

U13-Herren in Moers