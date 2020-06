Am Niederrhein spielen vier Nachwuchs-Teams in der Oberliga

Am Niederrhein. Positives durch die Corona-Pandemie: Ohne Qualirunde steigen vier Handball-Nachwuchsteams aus unserem Verbreitungsgebiet in die Oberliga auf.

Die Corona-Pandemie hat nahezu die Welt lahmgelegt. Doch bei allen wirtschaftlichen, sozialen und vor allem gesundheitlichen Auswirkungen der Virus-Verbreitung gibt es auch die ein oder andere erfreuliche Nachricht. Auch wenn gerade bei persönlich betroffenen Menschen diese Nachrichten die zum Teil lebensbedrohlichen Auswirkungen der Pandemie eher in den Hintergrund rücken werden, können Unbeteiligte darüber jubeln.

So freut sich beispielsweise der Handballnachwuchs vom Moerser SC darüber, dass sie in der kommenden Spielzeit mit der B-Jugend in der Oberliga antreten werden.

Die Corona-Pandemie hatte für einen Abbruch der Saison gesorgt, was im Nachwuchsbereich vor allem die Qualifikationsspiele Richtung Regional- und Oberliga betraf. Da am vergangenen Donnerstag nun der Jugendausschuss des Handballverbandes Niederrhein (HVN) beschlossen hatte, dass alle Mannschaften, die bei der ausgesetzten Qualifikation antreten wollten, nun ohne Auswahlspiele aufsteigen werden. Die zwei bis drei geplanten Ausscheidungsrunden, die im vergangenen und diesem Monat auf Verbands- und Kreisebene notwendig gewesen wären, fielen weg.

Alle überregional gemeldeten Mannschaften in der A-, B- und C-Jugend, sowohl bei den Mädchen wie auch bei den Jungs, sind durch. Bei einer Quali wären lediglich die Sieger aufgestiegen.

TuS Xanten zieht A-Jugend zurück

Nun ging Ende Mai auch noch die Frist zu Ende, in der die Vereine ohne Konsequenzen ihre Mannschaften wieder abmelden konnten. Davon hat aus unserem Verbreitungsgebiet lediglich der TuS Xanten Gebrauch gemacht. Er hat bei der männlichen A-Jugend sein Team aus der Oberliga zurückgezogen. Folglich konnte nun der HVN für die Oberligen die nötig gewordenen Gruppen eingeteilt. Was er auch erledigt hat.

Da nun mehr Mannschaften aufsteigen werden, wurde die kommende Oberliga in mehrere Gruppen aufgeteilt. Beim Moerser SC hatte sich das Trainerduo Michelle Jung und Lars Reimann bereits Anfang des Jahres dafür entschieden, bei der Oberliga-Qualifikation antreten zu wollen. „Michelle und Lars machen seit zwei Jahren bei uns einen super Job“, freut sich auch MSC-Handball-Abteilungsleiterin Ulrike Hüfken. „Wir hatten uns ja nicht nur für das Qualifikationsturnier beworben, sondern wollten es auch ausrichten. Aber das hat wegen der Corona-Pandemie nicht mehr geklappt“, bedauert sie die Absage. Gleichzeitig freut sich die Abteilungschefin aber auch über den problemlosen und vor allem überraschenden Aufstieg.

Mit einer Mischung aus „absoluten Spitzenmannschaften“ und „Teams, für die das Abenteuer sonst eine Nummer zu groß wäre“ rechnen nun die Verantwortlichen beim Moerser SC in der kommenden Oberliga-Saison.

Ähnlich schätzt das auch Jenny Casper ein. Die Jugendwartin vom SV Neukirchen freut sich sehr darüber, dass es gleich im ersten Jahr der Jugendspielgemeinschaft bei den Jungs der B-Jugend mit dem SVN und dem TuS Lintfort in der Oberliga losgeht.

„Mit der JSG eine gute Mannschaft“

„Wir werden mit der JSG NeuKaLi eine richtig gute Nachwuchsmannschaft haben“, sagt sie. Genau wie die MSC-Macher scheut auch sie keine Gegner. Auch wenn es für alle Beteiligten ein Sprung ins Ungewisse ist, weil durch die geplatzte Quali die Vergleichsmöglichkeiten fehlen.

Aus dem Handballkreis Wesel mischen außerdem noch der HC TV Rhede und der TV Voerde in der männlichen B-Jugend mit.

In der weiblichen A-Jugend ist es schließlich der TuS Xanten und in der weiblichen C-Jugend die Mädchen vom TV Issum, die das Unternehmen Oberliga in Angriff nehmen möchten.

Am Ende der Saison, die hoffentlich gesund und ohne Unterbrechung gespielt und dann auch vor Karneval abgeschlossen werden sein sollte, werden dann in allen Altersklassen die Niederrheinmeister gesucht. Das soll zwischen Karneval und Ostern im nächsten Jahr geschehen.

>>>DIE EINTEILUNG DER FÜR UNS WICHTIGEN OBERLIGA-JUGEND-GRUPPEN

MÄNNLICHE JUGEND

36 Mannschaften werden in der B-JUGEND auf vier Neuner-Gruppen verteilt. Die Ersten und Zweiten spielen im Anschluss in zwei Vierer-Gruppen eine Zwischenrunde. Daraus erreichen die Ersten und Zweiten das Final-Four-Turnier.

Gruppe 1: Adler Bottrop, Schwarz-Weiß Essen, Bergische Panther, SG Ratingen, Turnerschaft Lürrip, Treudeutsch Lank, TV 1848 Mönchengladbach, TV Korschenbroich, Vohwinkeler STV;

Gruppe 2: HSG Duisburg-Süd, ASV Süchteln, ATV Biesel, Adler Königshof, HC TV Rhede, JSG NeuKaLi, Moerser SC, SG Langenfeld, SG Unterrath;

Gruppe 3: Cronenberger TG, HSG am Hallo, JSG DJK/TV Oppum, MTG Horst Essen, Bayer Uerdingen, SG Überruhr, TSV Aufderhöhe, TV Angermund, TV Lobberich; Gruppe 4: HSG Homberg-Rheinhausen II, Bergischer HC II, Haaner TV, Remscheider TV, SSG/HSV Wuppertal, TB Oberhausen, TuSEM Essen II, TV Erkelenz, TV Ratingen.

WEIBLICHE JUGEND

18 Mannschaften werden in der A-JUGEND auf zwei Neuner-Gruppen verteilt. Die Ersten und Zweiten bestreiten am Saisonende ein Final-Four-Turnier.

Gruppe 1: HSG Velbert/Heiligenhaus, HSV Wegberg, Mettmann-Sport, SV Straelen, SV 08/29 Friedrichsfeld, Turnerschaft Grefrath, TuS Xanten, TV Korschenbroich, Wald-Merscheider TV; Gruppe 2: Hamborn 07, Fortuna Düsseldorf, HSG Rade/Herbeck, Ohligser TV, SG Überruhr, SV Schermbeck, TB Wülfrath, TV Beyeröhde, VT Kempen.





24 Mannschaften werden in der C-JUGEND auf drei Achter-Gruppen verteilt. Die Ersten und Zweiten spielen im Anschluss in zwei Dreier-Gruppen eine Zwischenrunde. Daraus erreichen die Ersten und Zweiten das Final-Four-Turnier.

Gruppe 1: ETuS Wedau, HSV Solingen-Gräfrath II, HSV Wegberg, Mettmann-Sport, SG Unterrath II, SuS Haarzopf, SV Heißen, Turnerschaft St. Tönis;

Gruppe 2: HC TV Rhede, TSV Bocholt, Treudeutsch Lank, TV Biefang, TV Issum, TV Lobberich, VT Kempen, Wald-Merscheider TV;

Gruppe 3: ATV Biesel, HG Kaarst/Büttgen, Rheydter TV, SG Unterrath, SG Überruhr, TuS Reuschenberg, TV Aldekerk II, TV Borken.