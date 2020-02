André Heinrich holt für Falken Rheinkamp sechs Punkte

Am Niederrhein. In der Tischtennis-Verbandsliga siegen die erste und zweite Mannschaft der Rheinkamper Falken. Höchststrafe für TuS Rheinberg II gegen Bottrop.

In der Tischtennis-Verbandsliga siegten sowohl die erste wie auch die zweite Mannschaft der Rheinkamper Falken und holten wichtige Punkte gegen den Abstieg. Dem taumelt der TuS Rheinberg II entgegen.

Verbandsliga

Anrather TK - TTV Falken Rheinkamp 5:9. So eine Niederlage wie beim 6:9 nach 6:3-Führung am vergangenen Spieltag in Oberhausen wollten die Falken in Anrath nicht noch einmal erleben. Taten sie auch nicht. Dieses fragwürdige Vergnügen hatte vielmehr der Gastgeber. Lediglich das Top-Falken-Doppel Andreas Kaiser/André Heinrich siegte, Anrath erhöhte auf 4:2, bevor die Gäste das Kommando übernahmen. Nach sechs Einzelsiegen in Folge führten die Falken mit 8:4. André Heinrich machte den Sack zu.

Falken: Kaiser/Heinrich; Schrooten (2), Schauer (2), Heinrich (2), Kaiser, Hallen.

TTV Falken Rheinkamp II - PSV Oberhausen 9:3. Oberhausen führte ungeschlagen die Rückrundentabelle an. Doch die „Reserve-Falken“ wetzten die Scharte aus, die ihre „Erste“ eine Woche zuvor kassierte. Allerdings mussten die Gäste dabei auf ihre Spitzenspieler Sebastian Frintrop und Patrick Schüring verzichten. So sorgten Asmir und Damir Halilovic sowie Frank Bentin/Frank Kufen für das 2:1 nach den Doppeln. Die Halilovic-Brüder gewannen danach ihre Einzel zum 4:2, doch Frank Bentin musste sich in einem tollen Fünf-Satz-Spiel gegen Philipp Niesigk geschlagen geben. Es war aber der letzte Punkt für die Gäste, die Falken holten sechs Einzelsiege in Folge. Dank des Erfolgs der „Ersten“ haben die „Reserve-Falken“ im Abstiegskampf und um die Relegationsplätze deutlich mehr Luft.

Falken II: Halilovic/Halilovic, Kufen/Bentin; D. Halilovic (2), A. Halilovic (2), Graner, Schäfer, Kufen.

TuS 08 Rheinberg II - DJK Olympia Bottrop 0:9. Beim Tabellenzweiten gab es für Rheinberg II die dritte Zu-Null-Klatsche in der laufenden Spielzeit. Aus der „Dritten“ mussten Thomas Kiss und Johann Pietryga aushelfen. Dem Gastgeber fehlten Manfred Müller, Alessandro Grisari, Frank Waschipki und Kapitän Thomas Büssen. Dieses Quartett war nicht zu ersetzen. Rheinberg II holte nur vier Sätze.

Bezirksliga

TuS Borth - TTV Falken Rheinkamp III 3:9. Der Tabellenführer gab sich in Borth keine Blöße. Im oberen Paarkreuz gaben Andre Heinrich und Sebastian Hallen keinen Satz in ihren Einzeln ab und gewann mit Ismail Öz und Carsten Alder auch ihre Doppel. Borth, für die lediglich Nicolas Hain und Julian Weerts punkten konnten, muss vorsichtig sein, nicht weiter abzurutschen.

Falken III: Hallen/Alder, Heinrich/Öz; Heinrich (2), Hallen (2), Stübner, Alder, Öz.

TuS: Hain/Weerts; Hain, Weerts.

PSV Kamp-Lintfort - TTV Hamborn 2010 9:3. Ein Abrutschen konnten die Kamp-Lintforter im direkten Duell gegen Tabellennachbar TTV Hamborn verhindern. Andreas Dargel/Jens Tophoven sowie Carsten Happ/Pascal Waldmann sorgten für das 2:1 nach den Doppeln. Danach gaben die Postsportler nur noch zwei Einzel ab.

TuS: Dargel/Tophoven, Happ/Waldmann; Happ, Michael Eichhof (2), Magnus Vollrath (2), Dargel (2).