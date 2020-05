B-Ligist FC Neukirchen-Vluyn peilt schon die Bezirksliga an

Etwas Bangen und eine Menge Hoffnung schwingen momentan bei den Gefühlen der Verantwortlichen vom FC Neukirchen-Vluyn mit. Denn der fast genau vor zwei Jahren vom TuS Preußen Vluyn und den Kickern des SV Neukirchen gegründete Fußballverein führt nach 19 der 30 geplanten Meisterschaftsspielen in der Kreisliga B, Gruppe 1, vor der Unterbrechung der Saison mit 45 Punkten und sensationellen 91:18 Toren die Tabelle an. Gefolgt von der Reserve von Alemannia Kamp (43, 67:35) und Rot-Weiß Moers (40, 55:31). Und der FC NV hatte in diesem Jahr den Einzug in die Kreisliga A als Ziel ausgegeben.

„Der Aufstieg war und ist für diese Saison fest eingeplant“, macht Timo Jogsch, der 1. Vorsitzende und Mitbegründer des Vereins, keinen Hehl, dass alles andere als der Aufstieg eine Riesenenttäuschung für den gesamten Klub wäre. „Es soll danach weitergehen, wenigstens erstmal bis zur Bezirksliga“, beschreibt Jogsch die weitere Planung für die nächsten Jahre.

Blick auf die kommende Saison

Das Schild weist den Weg zur in die Jahre gekommenen Sporthalle der Theodor-Heuss-Schule sowie – neben Stadtwappen mit Vereinslogo – zur neuen Schulsport- und Vereinsanlage. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Auch während der Corona-Pandemie haben die Verantwortlichen beim FC Neukirchen-Vluyn – wie nahezu alle anderen Vereine auch – weiter an dem Wiedereinstieg in den Sportalltag gearbeitet. Allerdings eher mit Blickrichtung auf die kommende Saison. „Ich persönlich bin ebenfalls für einen Abbruch der Saison“, so Timo Jogsch. „Denn eine Spielzeit über den Sommer hinaus mit den jetzigen Unbekannten wie Trainingsrückstand aller Spieler, der Wechselperiode, die Nutzung der Sportanlagen und so weiter ist für alle Beteiligten schwer planbar. Mit einer festen Aussagen können die Vereine für die kommende Saison – egal wann diese startet – auch planen.“

Der Vereinsboss kann natürlich dem „Grundgedanke mit Aufsteigern und keinem Absteiger“ eine ganze Menge abgewinnen. Nicht nur, weil der FC dann in die A-Liga aufsteigen würde. „Es wäre schade, wenn dem Aufstiegsaspiranten der Aufstieg aber verwehrt und dem Abstiegsaspiranten der Abstieg erspart werden würde“, malt Jogsch das für die Neukirchen-Vluyner wohl düsterste Szenario. Doch damit rechnet kaum einer.

Timo Jogsch, 1. Vorsitzender und Mitbegründer des FC Neukirchen-Vluyn Foto: Jogsch

„Auch für die Kreisliga B streben wir eine für alle Vereine möglichst faire und gerechte Lösung an“, versichert Wolfgang Jades, unter anderem Vorsitzender im Kreisfußballausschuss. Damit sollte doch für den FC Neukirchen-Vluyn die Saison trotz der Pandemie ein gutes Ende nehmen.

Für die neue Spielzeit hat bereits das Trainerteam der 1. Herrenmannschaft um das gleichberechtigte Trainergespann Anel Pedljic und Daniel Haak sowie Co-Trainer Björn Oster, Torwart-Trainer Arne Hessels, und dem Betreuer-Duo Safet Pedljic und Jan Swistak zugesagt, weiterzumachen. Dazu würden auch die Zusagen der meisten Spieler für die kommende Saison vorliegen, „egal wohin die Reise geht“, versichert Jogsch. Neuzugänge gibt es auch noch beim FC, „weitere sind nicht auszuschließen“, sagt der Vereinsvorsitzende. Kurzum: Die Kicker in Neukirchen-Vluyn können zuversichtlich in die Zukunft schauen. Zumal auch im Vorstand und bei den Funktionären alles prima läuft. „Wir sind weiterhin im Verein sehr gut aufgestellt und möchten uns für die kommende Saison noch mit einem Sportlichen Leiter verstärken, der unsere Philosophie versteht und verinnerlicht“, lässt sich Jogsch ein wenig in die Karten schauen.

Auch Mädchen und Damen im Blick

So soll die neue Platzanlage vom FC Neukirchen-Vluyn aussehen, gelegen an der Tersteegenstraße. Foto: papa

Der FC hat außerdem weiter die gute Arbeit im Mädchenfußball verfolgt. Und Jogsch hofft nun, dass sich auch die „1. Damen“ in den „nächsten Jahren ebenfalls mit einem Aufstieg belohnen.“ Die stehen derzeit bei einer eher „krummen“ Tabelle nach der Pandemie-Unterbrechung auf dem zweiten Rang, hinter dem Überraschungsteam vom SuS Rayen, das mit 91:17 Treffern ein noch besseres Torverhältnis hat, als die Neukirchen-Vluyner Herren.

Timo Jogsch hat mittlerweile auch Mitleid mit den Sportlerinnen und Sportlern, die „langsam unruhig“ würden: „Bei schönstem Wetter kein Fußball spielen zu dürfen und natürlich nicht einfach.“

Doch am Schlimmsten hat es den Nachwuchs getroffen. Denn die diesjährige Fahrt über Ostern zum Jugendturnier „Copa Maresme 2021“ an der Costa de Barcelona Maresme in Spanien fiel natürlich der Corona-Pandemie zum Opfer.

„In den vergangenen fünf Jahren konnten wir mit über 400 Teilnehmen unseren Verein dort fußballerisch vertreten“, bedauert Jogsch die Absage. Dafür hätten die Jugendlichen auf der Internetplattform der gemeinnützigen Organisationen KOMM MIT am eSports-Cup-2020 teilgenommen und intern haben die FC-Verantwortlichen noch „eine Ball-Hochhalte-Challange im Damen- und Mädchenbereich auf den Weg gebracht“, so Timo Jogsch.

Der Vorstand würde nun via Videokonferenzen regelmäßig die Lage und Situation sondieren und sich austauschen. Bis die verschobene Jahreshauptversammlung nachgeholt werden kann blieben auch alle in ihren Ämtern „so ist der Verein nicht führungslos“, sagt Jogsch.

Jetzt fiebern die Fußballer der neuen Anlage entgegen. Der erste Spatenstich soll im Herbst sein. „Wir stehen in Kontakt mit der Stadt und dem Planungsbüro. Die Grundrisse-, Elektro- und Gebäudepläne sind soweit abgestimmt“, hofft der Vereinschef auf die Umsetzung.

>>>DAS IST DER FC NEUKIRCHEN-VLUYN

Der FC Neukirchen-Vluyn hat momentan 551 Mitglieder. Davon sind 319 Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren. 270 sind Jungs, 49 Mädchen. So sind 232 Senioren Mitglieder beim FC.

Für die kommende Spielzeit haben bereits vom aktuellen Kader Philip Aalken, Lucas Beer, Enes Celik, Gökhan Durak, Samir Jabri, Arjeton Krasniqi, Ajdin Mehinovic, Florian Menzenbach, Kevin Mpuna Matinu, Nick Schmidtgal, Thomas Wilbers, Konstantion Stepanow, Jonas Jaschka, Enes Sener und Hasan Hismann ihre Zusagen gegeben

Aus der eigenen A-Jugend vom Jahrgang 2001 kommen Maurice Jogsch, Niklas Heimberg und David Markovic.

Neuzugänge sind bislang Jesko Dezelak (FC Meerfeld) und David Markovic (SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen).