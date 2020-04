Bei BG Lintfort II passt Trainer Thorsten Schmitz genau

Tobias Liebke freut sich nicht nur riesig darüber, dass so schnell ein Nachfolger auf dem Trainerposten für den scheidenden Marcel Kower bei den Basketballern der 2. Mannschaft der BG Lintfort gefunden wurde, sondern auch, wer nun seinen „alten Freund Marcel“ ersetzen wird. Denn mit dem 45-jährigen Duisburger Thorsten Schmitz übernimmt jemand das Oberliga-Team der BGL, „der Ahnung vom Basketball hat“, so Liebke, der als Coach der 1. Mannschaft in – hoffentlich in naher Zukunft – eng mit Schmitz zusammenarbeiten wird. „Ich habe seine Tochter Kim vor Jahren mal im Auswahlkader trainiert, daher kenne ich Thorsten Schmitz schon lange“, erinnert sich Liebke. Die Idee, Schmitz anzusprechen, sei trotzdem nicht von ihm gekommen. Doch als im gemeinsamen virtuellen Brainstorming im Verein „der Name fiel, habe ich gleich gesagt, lass uns den anrufen. Ich war sofort von der Idee begeistert“, sagt Liebke weiter, „der Typ passt auch menschlich optimal zu uns.“

Marcel Kower, hat jahrelang für die BGL gespielt, danach die „Zweite“ trainiert, zog sich, wie berichtet, vor knapp zwei Wochen aus privaten Gründen zurück. Doch die Verantwortlichen der BGL haben mit Thorsten Schmitz rasch einen geeigneten Nachfolger gefunden, der ab der kommenden Saison – wann immer die wegen der Corona-Pandemie auch beginnen wird – das Oberliga-Team betreuen soll. Und er wird wie sein Vorgänger ganz eng mit Liebke zusammenarbeiten, soll Talente erkennen und entwickeln.

Thorsten Schmitz feiert in Kamp-Lintfort seine Premiere als Oberliga-Trainer. Begonnen hat der gebürtige Duisburger mit dem Basketball beim Rumelner TV, ging später zum VfL Rheinhausen, bevor die beiden Vereine mit dem Homberger TV die Basketballspielgemeinschaft (BG) Duisburg-West aufgingen. Dort trainierte er unter anderem die „Zweite“, ging dann zum SFD Düsseldorf und coachte zuletzt bei den Sterkrade 69ers. Thorsten Schmitz hat seit 2015 die C-Lizenz.

„Bin dankbar für die Möglichkeit“

Und genau wie Liebke freut sich der neue Mann an der Seitenlinie auf seine kommende Aufgabe. „Ich bin dankbar für die Möglichkeit, die ich hier bekomme und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Als die Anfrage kam, musste ich nicht lange überlegen, das ist schließlich eine besondere Herausforderung. Aber hier in Lintfort hat man aus wenigen Möglichkeiten immer schon viel gemacht. Daher freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen im Verein“, sagte Schmitz den BGL-Verantwortlichen bei seiner Vorstellung.

Wann das erste Training startet, steht allerdings weiter in den Sternen. Sicher ist bislang nur, dass es mit einem „Open Gym für alle interessierten Spieler“ losgeht, „sobald die Glückauf-Sporthalle wieder freigegeben ist“, so die BGL.