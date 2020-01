Bei den Duisburg Vikings: „Meistens fair und respektvoll“

Am Niederrhein. Der 54. Super Bowl der NFL steht an. Auch die Duisburg Vikings spielen Football. Mit Unterstützung aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn.

Während Football-Fans weltweit dem Endspiel der US-amerikanischen National Football League (NFL) – kurz und knapp dem Super Bowl – am Wochenende entgegenfiebern, befinden sich die Deutschen Teams mitten in der Saisonvorbereitung. Auch Footballer vom Niederrhein spielen dabei eine Rolle. Für den Landesligisten Duisburg Vikings werden in dieser Saison die Moerser Johannes und Lukas Knopp, Thomas Walbröl und Florian Kreiller, sowie Torben Dietz aus Neukirchen-Vluyn und Max Buchholz aus Kamp-Lintfort auf dem Feld stehen.

Eine besondere Rolle spielt dabei Johannes Knopp. Als Quarterback führt er die Offensive der Vikings an. Bei jedem Spielzug hält er den Ball in den Händen. Zudem soll er die gegnerische Defensive, die Abwehrreihe lesen, um mögliche Schwachstellen zu entdecken. Kein Wunder also, dass die Position als anspruchsvollste und wichtigste im Football gilt. Nicht nur in der NFL.

Mit Freunden Fernsehen geschaut

Angefangen hatte bei Johannes Knopp alles, als er mit Freunden zum ersten Mal den Super Bowl im Fernsehen sah. „Obwohl ich den Sport damals noch nicht wirklich verstanden habe, hat er mich gleich fasziniert.“

„Unsere“ Footballspieler bei den Duisburg Vikings: (von links) Torben Dietz (Tight End), Florian Kreiller (Defensive Lineman), Thomas Walbröl, Lukas Knopp (beide Cornerback) und Johannes Knopp. Foto: Björn Bromberek

Trotzdem dauerte es schließlich noch fast ein Jahr bis er 2017 in der Duisburger Jugendmannschaft anfing, gemeinsam mit seinem Bruder Lukas und mit Thomas Walbröl lief er als Cornerback in der Verteidigung der Duisburger auf. Erst in der folgenden Spielzeit, in seiner ersten Saison bei den Senioren, wechselte er die Position. Grund dafür war die Verletzung des damaligen Quarterbacks während eines Testspiels.

Nach einem Jahr als Ersatzmann ist Knopp nun seit der vergangenen Saison Startspieler und landete mit den Vikings im Mittelfeld der Landesliga-Tabelle. Doch die Ziele für die kommende Spielzeit liegen weitaus höher: „Wir wollen jeden Gegner schlagen. Das Potenzial dazu haben wir in jedem Fall.“

Gefallen gefunden hat der 21-jährige vor allem an der Mentalität im Football. „Obwohl es ein extrem körperliches Spiel ist, bleibt es zwischen den Teams meistens fair und respektvoll.“ Außerdem sei die Vielfalt an unterschiedlichen Positionen und der Spielertypen, die dafür benötigt werden, für ihn attraktiv. An seiner Rolle als Quarterback macht für ihn besonders die große Verantwortung den Reiz aus. Ein Fehler von ihm könnte immerhin den Spielzug ruinieren – oder gar den Sieg kosten.

Die Komplexität der Position stellt momentan auch Max Buchholz vor eine schwierige Aufgabe. Der Kamp-Lintforter wird in der kommenden Saison gleich doppelt gefordert sein. Denn neben seiner Position in der Defensive Line ist er auch der Ersatz-Quarterback bei den Vikings. „Man muss einfach an so vieles denken, wissen wo die Passempfänger beim jeweiligen Spielzug sind, die gegnerische Defensive lesen. Das muss alles sehr schnell gehen“, sagt er und freut er sich aber auch gleichzeitig auf diese Herausforderungen im Duisburger Team.

>>>DER 54. SUPER BOWL

Im 54. Super Bowl stehen sich am Sonntag, 2. Februar, die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers im Hard Rock Stadium in Miami, Florida, gegenüber. Bei uns kann das jeder live mitverfolgen, wegen der Zeitverschiebung aber erst ab Montag, 3. Februar, 0.30 Uhr, auf Pro Sieben.

Um für die anstehende Saison neue Spieler zu gewinnen, veranstalten die Duisburg Vikings an diesem Samstag, 1. Februar, ein Probetraining. In der Duisburger Sporthalle, an der Westender Straße 30, können von 11.30 bis 13 Uhr, Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2007 bis 2012, den Sport ausprobieren. Zwischen 13.30 und 15 Uhr ist dann das Training für die Herren und die männliche U16- und U19-Jugend.