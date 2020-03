Bei Fichte Lintfort steht Torjäger Ortstadt vor Comeback

Zwei Niederlagen und ein ausgefallenes Spiel – das ergibt drei „Nullrunden“ in diesem Jahr für Fußball-Landesligist TuS Fichte Lintfort (13. Platz, 25 Punkte, 24:47 Tore). Mit dieser Bilanz ist das Team unter seinem neuen Trainer Volker Hohmann dem Tabellenkeller gefährlich nahe gekommen, nur noch drei Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Am Sonntag sind die Lintforter ab 15.30 Uhr gefordert, wenn ihr Heimspiel gegen den TSV Meerbusch II (10., 32, 29:35) beginnt.

Guter Auftritt gegen Kapellen-Hamb

Am Dienstagabend testete Fichte auf eigenem Platz gegen A-Ligist Arminia Kapellen/Hamb, nachdem am vergangenen Wochenende das Meisterschaftsspiel in Rhede ausgefallen war. Am Ende stand ein 1:1 durch den späten Ausgleichstreffer von Alexander Lenders (85. Minute). Abseits der „nackten Zahlen“ hatte Volker Hohmann dennoch einen guten Auftritt seiner Elf gesehen: „Der Gegner stand unglaublich defensiv und hatte nur zwei Torschüsse, aber einer davon ging ins Tor. Wir dagegen hatten 95 Prozent Ballbesitz, haben gut kombiniert, uns gut bewegt und die Vorgaben umgesetzt. Aber uns fehlt ein Stürmer, der die Chancen verwertet. Das ist dann auch eine Frage der Qualität“, findet er seinen Kader in diesem Aspekt nicht ideal zusammengestellt.

Trotz der negativen Ergebnisse aus den Vorwochen ist der Fichte-Coach mit der Arbeit auf dem Trainingsplatz zufrieden: „Wir arbeiten hart und gut, auch die Stimmung ist positiv. Alle machen gemeinsam einen guten Job, aber es braucht auch Zeit, eine neue Philosophie zu verinnerlichen und umzusetzen. Ich bin aber weiterhin davon überzeugt, dass wir einfach nur dieses eine Positiverlebnis brauchen, um den Bock umzustoßen.“

Über den Gegner aus Meerbusch, der den Lintfortern im Hinspiel eine ärgerliche 1:2-Niederlage durch ein Gegentor in letzter Minute beigebracht hat, hat sich Hohmann gut informiert, zudem traf er in der Sommer-Vorbereitung als Co-Trainer mit seinem damaligen Verein FSV Duisburg auf den TSV und feierte einen 3:1-Erfolg. „Sie spielen gerne ein Offensiv-Pressing. Mal sehen, ob sie das bei uns auch vorhaben“, fragt sich der Trainer. Allzu wichtig ist ihm die Herangehensweise des Gegners aber ohnehin nicht: „Wir wollen unser Spiel durchdrücken, über die Zweikämpfe in die Partie finden und das Ganze mit einem offensiven Matchplan angehen.“

Bei Fichte haben schon sechs Spieler verlängert

Wer dann für die nötigen Treffer im bisher zweitschwächsten Angriff der Liga sorgen soll, will der Coach erst nach dem Abschlusstraining entscheiden. Vielleicht bekommt sogar Rückkehrer Florian Ortstadt, der seit über eine Woche nach langwieriger Patellasehnen-Verletzung wieder mit trainiert, seine ersten Einsatzminuten. „Sein Knie hat bislang nicht auf Belastung reagiert. Das sieht ganz gut aus“, würde sich Hohmann über „grünes Licht“ für den Torjäger freuen. Auch Sascha Tenbruck hat sich wieder fit gemeldet, während Marvin Ring und Cedric Roitzheim wegen grippaler Infekte noch fraglich sind.

Der Lintforter Kader für die kommende Saison nimmt weiterhin Konturen an. Aus dem aktuellen Team haben bereits Sascha Tenbruck, Robin van Radecke, Julian Thiel, Nicola Serra, Cedric Roitzheim und Marian Gbur verlängert, die Gespräche mit weiteren Akteuren wie zum Beispiel El Houcine Bougjdi laufen noch. Dazu kommen externe Neuzugänge, deren Namen Hohmann noch nicht bekannt geben will.