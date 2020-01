Beim SV Neukirchen ist die Schlussphase die Achillesferse

Der SV Neukirchen schafft es einfach nicht seine Spiele erfolgreich über die Ziellinie zu bringen. Immer hakt es gerade in den Schlussphasen. Es werden falsche Entscheidungen getroffen, Spieler überdrehen. Ob zuletzt beim 33:33-Remis in Lürrip, vergangenes Wochenende daheim gegen Königshof II (30:32) oder am Samstag die knappe 31:32-Heimniederlage gegen St. Tönis. In dieser Partie stand es allerdings nach nur 50 Sekunden bereits 0:2. Der SVN hatte einfach den Anpfiff verpennt. Nun herrscht weiterhin Ernüchterung im Tabellenkeller.

Neukirchen hatte sich zur Rückrundeneröffnung einiges vorgenommen. Doch gegen St. Tönis fehlte es beiden Mannschaften schlichtweg an einem Konzept. Gefragt waren Einzelaktionen, wobei St. Tönis die Lücken im Abwehrverband eher entdeckte, aber völlig frei vor dem SVN-Tor in Halbzeit eins fünfmal Pfosten oder Latte traf. Beim Gastgeber warf immer wieder Philipp Peich aus der zweiten Reihe die wichtigen Tore. So blieb der SVN in Schlagdistanz.

Überraschende 5:1-Variante

In der Deckung griff die neu praktizierte 5:1-Variante. Aljosha Akuinor übernahm den vorgezogenen Part – hauptsächlich gegen Gäste-Spielmacher Kai Wingert. St. Tönis brauchte etwas, um sich darauf einzustellen und Lösungen zu finden. Neukirchen (10:6/13.) machte seine Sache ganz ordentlich, offenbarte aber Defizite bei der Rückzugsphase. Der Favorit aus St. Tönis konnte nach Ballgewinnen sein Gegenstoßspiel recht einfach vortragen.

Die Hausherren boten dem Gegner auch in den zweiten 30 Minuten die Stirn, steckte auch den frühen Ausfall von Deckungschef Dennis Kühn (34.) weg. Nach einem Zweikampf fiel er mit Knieproblemen aus. Die Partie blieb spannend und hart umkämpft.

Die Blau-Gelben führten in der Endphase mit 28:25 (50.), sie mussten aber erneut den Gegner vorbeiziehen lassen, der in der Schlussphase den siebten Feldspieler brachte, Neukirchen damit überraschte.

Der SVN verlor in den letzten Minuten den Überblick, schloss eine Torversuche schlecht und überhastet ab – St. Tönis jubelte.

„Solche Niederlagen drücken auf die Stimmung“, sagte SVN-Trainer Thomas Pannen kurz und knapp.

>>>SO HABEN SIE GESPIELT

SV Neukirchen:Andreas Dürdoth, Michael Biskup;





Philipp Peich 12/1, Johannes Toschki 3, John Krölls 3, Aljosha Akuinor 3, Gerit Fietze 3, Thorben Hadamer 2, Dennis Kühn 2, Marvin Bartnik 2, Ken Lohmann 1.