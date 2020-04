Beim SV Schwafheim ist der Bezirksliga-Kader (fast) komplett

Die Zwangspause durch das Corona-Virus hat der SV Schwafheim genutzt, um seine Personalplanung intensiv voranzutreiben. So steht der Kader des Fußball-Bezirksligisten für die kommende Saison. Die überwiegende Mehrheit der aktuellen Spieler bleibt dem SVS treu und hinzu kommen neben dem bereits länger feststehenden Christian Zeiler vor allem junge Spieler aus der Kreisliga A. „Wir sind mit der Planung soweit durch“, sagt Schwafheims Trainer Manfred Wranik, der gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Kevin Hanebeck frühzeitig für die kommende Saison zugesagt und so den Vereinsverantwortlichen ein wichtiges Signal gegeben hatte. In der Folge konnte der Kader für 2020/21 festgemacht werden, auch wenn Wranik sich natürlich eine Tür offen hält: „Wenn sich noch irgendetwas Interessantes ergibt, hören wir uns das an und könnten auch noch eins, zwei Positionen besetzen.“

Aus der aktuellen Mannschaft steht lediglich hinter Robin Morawa noch ein Fragezeichen. Er wird zeitnah entscheiden ob er in Schwafheim bleibt oder wechselt. Verlassen werden den SVS ansonsten lediglich Julian Klingen und Fabian Meier, beide mit bisher noch unbekanntem Ziel. „Ansonsten bleibt der ganze Kader so zusammen, ist groß und stark genug für die Bezirksliga“, freut sich Wranik.

Als ersten Neuzugang hatten die Schwafheimer vor einigen Wochen mit Christian Zeiler vom Liga-Konkurrent GSV Moers einen echten Kracher präsentiert. Außerdem kommt vom FC Meerfeld Torwart Phillip Kmiec.

Vier weitere Neuzugänge wechseln aus der Kreisliga A zum SVS. Kevin Röös, Mujo Adanalic und Lavdrim Sulejmani spielen aktuell noch beim FC Rumeln-Kaldenhausen. Manfred Wranik: „Das sind alles noch junge Spieler, die in der Bezirksliga angreifen wollen.“ Gleiches gilt auch für Felix Dressler von der SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen. Alle Neuzugänge haben grundsätzlich allerdings auch für den Fall eines Abstiegs in die Kreisliga A ihre Zusage gegeben.