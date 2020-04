Beim TuS Lintfort geht Andreas Michalak in seine 17. Saison

Beim TuS Lintfort nimmt die Vereinstreue schon lange einen hohen Stellenwert ein. Ein Trainer genießt zwar keine Narrenfreiheit, aber es muss schon viel passieren, dass der Verein auf eine Trennung pocht. Daher schreibt Andreas Michalak seine eigene Erfolgsgeschichte. Der Coach gehört mittlerweile zum Inventar. Und wann auch immer der Startschuss für die kommende Spielzeit 2020/2021 in der Handball-Landesliga fällt: Für Andreas Michalak beginnt dann seine 17. Saison.

„Es macht immer noch richtig Spaß mit den Jungs zu arbeiten“, so der 54-Jährige, dessen Eigenmotivation weiter ungebrochen ist. „Wir haben in den beiden vergangenen Spielzeiten unseren Kader extrem verjüngt und setzen somit auf die vielen talentierten Eigengewächse. Ich denke, die junge Mannschaft ist in ihrer Entwicklung noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen.“

Als vor zwei Jahren der vielumjubelte Aufstieg von der Bezirksliga in die Landesliga gelang – damals noch mit den alten Haudegen wie Daniel Sallach oder Daniel „Axel“ Rose – wurde anschließend der Verjüngungsprozess rigoros und unter Hochdruck angeschoben. Die zahlreichen Talente, plus die drei Heimkehrer – Nils Schmitz (TV Kapellen), Torsten Miller, Felix Stenger (beide SV Neukirchen) – bilden bis heute das intakte Gesamtpaket.

Trotz guter Ansätze, sowie viel Begeisterung und Emotionen, mussten die Michalak-Jungs in ihrem ersten Landesliga-Jahr bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern. Aber der Entwicklungsprozess war nicht aufzuhalten. Die Mannschaft wurde in der mittlerweile abgebrochenen Spielzeit 2019/20 immer selbstbewusster und trat vielen Gegner auf Augenhöhe entgegen. Das Team hielt den einzigen Abstiegsrang stets auf Distanz.

Das große Plus war die mannschaftliche Geschlossenheit, so dass verletzungsbedingte Ausfälle, wie bei Torsten Miller (Fuß) oder Yannik te Morsche (Schulter) gut aufgefangen werden konnten.

Und gerade der eigene Nachwuchs übernahm immer mehr Verantwortung. Ein gutes Beispiel ist Jan Salobir. Das Talent auf Linksaußen profitierte zwar einerseits von der schlimmen Kreuzbandverletzung von Jonas Geimer, ließ aber die langjährige Stammkraft Mohammad Alberimawi hinter sich.

Mehr Konstanz in den Auftritten

„Jeder einzelne meiner Spieler hat seinen Beitrag zum Erfolg beigetragen“, erinnert sich Andreas Michalak gerne. „Aber wir müssen auch künftig weiter hart an uns arbeiten. Meine Jungs benötigen eindeutig noch mehr Konstanz in den Auftritten. Wir haben in der vergangenen Saison etliche Punkte unnötig liegen gelassen, weil wir oftmals gerade in den Schlussphasen zu fahrlässig agierten – und dafür prompt die Quittung verpasst bekamen.“ Der TuS Lintfort ist auf jeden Fall für die Zukunft gewappnet.

Folgende Spieler gaben ihre Zusagen: Kevin Schatull, Simon Exner, Nils Schmitz, Niklas König, Torsten Miller, Yannik te Morsche, Yannik Schatull, Sebastian Küpper, Jannik Schlieper, Jan Salobir und Lars Lessmann. Felix Stenger wird den Verein nicht verlassen, doch es ist möglich, dass der Deckungsstratege während der kommenden Saison aus Studiengründen für einige Zeit nicht zur Verfügung steht. Definitiv nicht mehr dabei sind Jonas Geimer und Mohammad Alberimawi – beide beenden ihre Karrieren.

„Unser Grundgerüst steht“, beschließt Andreas Michalak. „Aber wir wollen unseren Kader noch verstärken und stehen mit möglichen Kandidaten in Gesprächen. Ich denke, Entscheidungen werden zeitnah fallen.“