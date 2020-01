Beim TuS Lintfort heißt die neue, alte Keeperin Groetelaers

Kamp-Lintfort. Sabrina Romeike, Torhüterin beim Handballzweitligisten TuS Lintfort geht beruflich nach Freiburg. Marie Groetelaers wird diese Lücke schließen.

Der TuS Lintfort musste ganz kurzfristig umplanen: Sabrina Romeike, Torhüterin beim Handballzweitligisten, verlässt mit sofortiger Wirkung den Verein. Die 23-Jährige hat ihr Lehramtsstudium abgeschlossen und tritt nun eine Stelle in ihrer Heimat in Freiburg an. Sabrina Romeike hat daher darum gebeten, jetzt wechseln zu dürfen, damit sie zum 1. Februar nach Freiburg ziehen und dort auch Handballspielen kann.

„Die Wechselfrist für Bundesligaspielerinnen läuft noch bis zum 15. Februar, und wir wollen Sabrina keine Steine in den Weg legen. Berufliche Gründe sind natürlich vorrangig“ erklärt TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein die Zustimmung zum Wechsel. Diese Entscheidung, Sabrina Romeike ziehen zu lassen, kann der TuS Lintfort aber in der Kürze der Zeit gut auffangen: Mit Marie Groetelaers steht die Nachfolgerin bereits fest und bildet künftig mit Laura Graef das neue Torhütergespann beim TuS.

„Marie Groetelaers hat schon früher für uns gespielt und war am Aufstieg 2016 beteiligt. Zuletzt hatte sie nicht mehr zwischen den Pfosten gestanden, wollte sich aber bei uns fit halten. Durch den Wechsel von Sabrina hatten wir nun kurzfristig Bedarf und Marie hat sich direkt bereit erklärt zurückzukommen“, freut sich Bettina Grenz-Klein über die schnelle Lösung.