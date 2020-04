BG Lintfort setzt weiter auf Trainer Tobias Liebke

Kamp-Lintfort. Die BG Lintfort wird auch in der neuen Saison ab Oktober in der 2. Basketball-Regionalliga mit Tobias Liebke als Cheftrainer gehen.

Die Basketballer wären am Wochenende vor Ostern mit ihrer Saison fertig gewesen. Das Zweitregionalligateam der BG Lintfort wollte nach dem letzten Spieltag in der Glückauf-Halle gegen ART Giants Düsseldorf II mit Fans und Freunden den Klassenerhalt feiern. Doch die Corona-Pandemie hat dem Saisonende und der Abschlussfeier einen viralen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch ist BGL-Coach Tobias Liebke mit dem Abschneiden zufrieden.

„Es ist natürlich schade, dass wir die Saison nicht normal zu Ende spielen konnten, das hätte sich wahrscheinlich jeder Sportler gewünscht“, spricht Liebke aus, was alle denken. „Aber es war die beste Entscheidung im Sinne der Gesundheit aller. Entsprechend sollten wir dankbar sein, dass der Verband da sehr weitsichtig agiert hat.“ Bereits vor vier Wochen war, wie berichtet, der Basketball-Spielbetrieb in ganz Nordrhein-Westfalen eingestellt worden.

BG Lintfort: drittbeste Defensive der Liga

Die BGL schließt nun die Saison nach dem Abstieg aus der 1. Regionalliga als Tabellensiebter ab – mit den noch vier ausstehenden Partien wäre höchstwahrscheinlich nur noch Ergebniskosmetik nach unten oder oben möglich gewesen. Mehr nicht. Dabei sind die Lintforter das einzige Team unterhalb von Platz vier, das ein positives Korbverhältnis aufweist. Dazu stellt die BGL die drittbeste Defensive der Liga – noch besser als der Tabellenzweite Bonn.

Spielt nicht mehr in der 2. Regionalliga: Marcel Kower. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Doch es gab in 18 Meisterschaftsspielen nur sieben Siege. „In manchen Partien haben wir uns zu viele Ruhephasen gegönnt, waren nicht immer mit dem Kopf bei der Sache. Aber auch das gehört zum Lernprozess dazu. Ich gehe davon aus, dass wir das kommende Saison deutlich besser machen werden“, blickt Trainer Liebke auf zu viele knappe Niederlage – aber auch auf einen guten Teamgeist. „Wir hatten eine tolle Stimmung in der Mannschaft, auch die Trainingsbeteiligung hat gestimmt. Wir sind nur ein wenig enttäuscht, dass wir diese Stimmung besonders in der Hinrunde nicht immer aufs Feld transportiert bekommen haben. Da gilt es jetzt zu analysieren, woran das lag.“

Damit er die Möglichkeit dazu hat, wurde sein Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. „Für mich war es gar keine Frage, noch ein Jahr weiter zu machen. Wir haben den Kader in den vergangenen Jahren sukzessive verjüngt, das wollen wir auch weiterhin tun. Und dann wollen wir neu angreifen – wann immer es auch weitergeht.“ Für die kommende Saison führt der Lintforter Trainer bereits Gespräche, um erneut einen guten Kader aufzubauen.

Abschied für Cheerleadergruppe LBC um Jackie Fürtjes

Nicht mehr zur Seite steht ihm dabei Marcel Kower, langjähriger Spieler und mittlerweile Trainer der BGL II, mit der er drei Jahre in Folge die Oberliga hielt.

Er ist nun Familienvater und verlässt somit nun aus familiären Gründen nach neun erfolgreichen Jahren die BG Lintfort.

Und die BGL-Cheerleadergruppe „LBC“ um Jackie Fürtjes sagen nach zwei Jahren leise Adieu. Leise deshalb, weil auch ihnen die bereits geplante Abschiedsparty verwehrt bleibt.