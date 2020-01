Chris Oploh wird beim SV Neukirchen der neue Trainer

„Ich freue mich wahnsinnig auf diese Aufgabe.“ Chris Oploh ist jemand, der nicht lange drum herumredet, wenn ihn etwas wirklich anfasst. Und der Trainerposten beim Handball-Verbandsligisten fasst ihn an, berührt ihn. Seit Dienstagabend ist klar, dass er die Nachfolge vom scheidenden Thomas Pannen beim SVN antreten wird. Eine Entscheidung, die auf beiden Seiten leicht gefallen ist.

Oploh hat „in der frühsten Jugend beim SVN“ gespielt, schmunzelt der heute 37-Jährige. Er wechselte in seiner aktiven Zeit dann zum TV Schwafheim, VfB Homberg von Landes- bis Verbandsligazeiten, war im Herrenbereich zuletzt als Co-Trainer unter Peter Wiedemann bei der HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen aktiv. Als Wiedemann dort gehen musste, ging Oploh gleich mit.

Aktiv trainiert er die VeRuKa-Frauen, die er nach deren Abstieg zurück in die Landesliga geführt hatte.

Von der Bezirks- in die Verbandsliga

Der 2. Mannschaft von VeRuKa hatte er zuvor im vergangenen Jahr ebenfalls noch zum Bezirksliga-Aufstieg verholfen. Als Co-Trainer ist er aber mit der „Ersten“ der Vennikler von der Bezirks-, in die Landes- bis zur Verbandsliga gelungen. Und stets war er auch noch immer als Co-Trainer aktiv, fördert den Nachwuchs. Das alles passt beim SV Neukirchen. Und bei Chris Oploh. Denn der wohnt in Neukirchen-Vluyn. Schon immer. „Dann kann ich sogar mit dem Fahrrad zum Training fahren“, lacht er.

Gänse züchten

Hauptberuflich ist er ebenfalls in Neukirchen-Vluyn aktiv, beim Erziehungsverein. Und nebenbei züchtet er unter anderem Gänse auf dem elterlichen Hof. Ein Hans Dampf.

„Der SVN ist für mich eine superreizvolle Aufgabe“, blickt er in die Zukunft. „Es ist ein Traditionsverein, der in der Stadt viele Freunde hat.“ Ab heute startet er nun die Gespräche mit potenziellen Spielern für die kommende Saison. „Ich weiß, dass ich spät dran bin“, sagt er. Doch dafür kann er nun wirklich nichts. Jedenfalls will er sich nun „in den nächsten Wochen in Gespräche stürzen“, um das SVN-Team – dann hoffentlich noch in der Verbandsliga – für die Zukunft auf sichere Beine zu stellen.

Eines ist dabei gewiss: Chris Oploh ist optimal vernetzt im niederrheinischen Handball. Doch wer ihm als Co-Trainer demnächst zur Seite stehen wird, ist noch nicht sicher. „Ich will beim SVN aufhören“, sagt Co Horst Werft. „Ich habe da schon Ideen“, so Chris Oploh, „kann aber noch nichts Genaues sagen.“

>>>DER SV NEUKIRCHEN SUCHT KINDER

Die Handball-Europameisterschaft ist gespielt. Das deutsche Team konnte sich nicht fürs Halbfinale qualifizieren. Offenkundig ist da noch Luft nach oben. Deshalb denken alle Handballvereine an die Zukunft. Auch der SV Neukirchen.

Beim SVN wird seit rund zehn Jahren kontinuierlich die Jugendarbeit kräftig vorangetrieben. Sie war etwas aus den Augen verloren gegangen. Jugendarbeit klappt aber immer nur, wer bei den Kleinen beginnt. Das hat der SVN getan. Und nun braucht der Verein mehr handballbegeisterte Kinder, vor allem der Jahrgänge 2011 bis 2003.

Die Mädchen und Jungen sind herzlich eingeladen am Freitag, 7. Februar, 16 bis 19 Uhr, zu einem offenen Training in die Halle des Julius-Stursberg-Gymnasiums, Tersteegenstraße 85, zu kommen. Andere, ältere Jahrgänge sind ebenfalls willkommen.

Kontakt zur Jugendwartin Jenny Casper: 0157/34 87 61 32 oder unter