Corona: Bougjdi würde gern noch für Fichte Lintfort spielen

Die Runden an der Duisburger Regattabahn halten zwar El Houcine Bougjdi fit. „Trotzdem: Es brennt langsam in den Füßen. Ich würde sehr gern wieder Fußball spielen“, sagt der 34-jährige Spielmacher von Landesligist Fichte Lintfort. Ob er noch einmal für die abstiegsbedrohte Elf von Trainer Volker Hohmann auflaufen wird, ist angesichts der wegen der Corona-Krise ausgesetzten Fußballsaison unsicher. In der neuen Spielzeit läuft der in Moers wohnende Bougjdi für Landesliga-Anwärter TSV Wachtendonk-Wankum auf.

Herr Bougjdi, es haben sicher nicht viele damit gerechnet, dass Sie ausgerechnet dem TSV Wachtendonk zusagen. Wie kam es dazu?

El Houcine Bougjdi: Es kamen einige Faktoren zusammen. Ich wollte mich verändern, das Angebot des TSV war gut, die Anlage mit Rasen und Kunstrasen ist gut, das Team wird vermutlich als klarer Bezirksliga-Tabellenführer demnächst in der Landesliga spielen, über die Autobahn ist es auch nicht weit zu fahren. Als Familienvater muss ich ja auch an meine Familie denken.

Haben Sie sich auch bei Ihrem ehemaligen Teamkollegen Lewis Brempong über den TSV schlau gemacht?

Natürlich, wir kennen uns lange aus gemeinsamen Homberger Zeiten. Und TSV-Trainer Frank Goldau hat in Homberg gespielt, als ich beim VfB in der B-Jugend war. Das ist aber schon eine ganze Weile her.

„Ich habe den Wechsel nicht bereut“

Bei Fichte Lintfort hat es ja nach Ihrem Wechsel vom SV Scherpenberg im vergangenen Sommer nicht wie erhofft hingehauen. Bedauern Sie das für sich?

Ich habe den Wechsel nicht bereut. Jeder Verein, jede Mannschaft ist eine neue Erfahrung. Natürlich ist Fichte spielerisch nicht so gut besetzt wie Scherpenberg in der Saison zuvor. Aber da verrate ich jetzt ja auch kein Geheimnis. Klar ist: Ich habe wieder eine neue Herausforderung gesucht und deshalb von selbst den Schritt vollzogen, nicht bei Fichte zu bleiben. Wir trennen uns allerdings nicht im Streit. Ich habe auch bei meinen vorherigen Klubs stets den vernünftigen Ausstieg gesucht. Ich kann überall dort, wo ich mal gespielt habe, immer mit gutem Gewissen auftauchen.

Beim 2:1 zum Saisonstart über den 1. FC Mönchengladbach sah für El Houcine Bougjdi (links) noch alles gut aus mit Fichte Lintfort- Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Nun könnte es ja sein, dass die Fußballsaison trotz der anhaltenden Corona-Krise irgendwie sportlich noch zu Ende gebracht wird. Würde es Ihnen schwerfallen, nach einer solch langen Zwangspause doch noch einmal alles für Fichte abrufen zu müssen?

Jeder muss dann von Null auf Hundert hochfahren, nicht nur ich. Wir müssen flexibel sein. Weil jeder Fußballer aber auch spielen will, wäre es doch klasse, wenn wir wieder auf den Platz dürften. Ich bin jedenfalls für Fichte da, wenn es drauf ankommt und mache keinen Rückzieher. Dieser Typ Fußballer bin ich nicht. Meine Vereinbarung mit dem Verein läuft über diese Saison. Und die ist eben noch nicht beendet. Wenn es weitergehen sollte, heißt es: Ärmel hochkrempeln, Tempo machen und alles versuchen, damit Fichte sportlich in der Landesliga bleibt.