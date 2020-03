Der Moerser TV ist wieder in der 1. Verbandsliga angekommen

Moers. Ungeschlagen, ohne Punktverlust – weder im Ligabetrieb noch in der Aufstiegsrunde. Der Moerser TV ist in der 1. Verbandsliga im Hallenhockey.

In der Aufstiegsrunde ungeschlagen, gelingt den Hockey-Herren vom Moerser TV in der Hallensaison der sofortige Wiederaufstieg in die 1. Verbandsliga. Die Moerser um Trainer Frank Wagner mussten sich in der Spielzeit 2018/2019 mit schlappen neun Punkten in der Meisterschaft aus der 1. Verbandsliga verabschieden. Und mit neun von neun möglichen Punkten allein aus der Aufstiegsrunde geht es nun wieder nach oben. Dabei hatte das Team nach den acht Meisterschaftsspielen in acht Partien eine Bilanz von 99:28 Toren und ebenfalls die Maximalausbeute von 24 Punkten geholt.

Gegen den im Kampf um den Aufstieg sieglos gebliebenen Club Raffelberg IV gab es zum Saisonabschluss einen 3:1 (0:0)-Heimsieg. Zuvor hatte bereits die eigene Reserve in der Halle Kirschenallee mit dem 7:5 (4:1) über den ETuF Essen II den Aufstieg vom MTV I klar gemacht. Die „Erste“ hatte vor dem letzten Spieltag sechs Punkte, MTV II mit dem finalen Erfolg nun vier Zähler und beendet die Aufstiegsrunde als Zweitplatzierter.

Sicheres Gefühl des Aufstiegs

Mit dem sicheren Gefühl des Aufsteigers wollte sich der MTV von seiner Schokoladenseite zeigen, lieferte eine starke aber torlose erste Halbzeit. Die Gastgeber hatten die Partie im Griff, dominierten das Spiel und lagen plötzlich mit 0:1 hinten. Das wollten die Moerser nicht auf sich sitzen lassen. Mit mächtigem Druck in den Vorwärtsbewegungen erreichte der Ball über Louis Schroer und Tim Wagner schließlich Jannik Lahn der vollkommen humorlos zum Ausgleich traf. Als ein Raffelberger Akteur eine Strafecke nicht den Regeln entsprechend abwehrte, verwandelte Daniel Bongers den fälligen Siebenmeter zur ersten Führung. Niclas Garms setzte schließlich den Schlusspunkt mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand.

Für Fabian Hoppstock war diese Partie erst einmal die letzte für ihn im MTV-Trikot. Beruflich zieht es ihn nach Köln, dort wo Moers im Hockey allein schon durch die Wess-Brüder Timo und Benjamin einen guten Namen hat.

„Mit dem Abpfiff war es geschafft und die Stimmung in der Moerser Sporthalle war spitze“, freute sich anschließend Abteilungsleiter und MTV-Vize Andreas Bögner. Beide Moerser Mannschaften feierten die Rückkehr in die 1. Verbandsliga

MTV: Niklas Höbel, Chris Großheim, Daniel Bongers, Tim Wagner, Fabian Hoppstock, Niclas Garms, Louis Schroer, Piet-Espen Schilling, Tobias Niephaus, Jannik Lahn.