Der SV Neukirchen braucht gegen Lank jede Menge Geduld

Die Verbandsliga-Handballer des SV Neukirchen fuhren unlängst einen nie gefährdeten Pflichtsieg gegen das mittlerweile abgeschlagene Schlusslicht HC TV Rhede ein. Die Blau-Gelben haben somit den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld geschafft, befinden sich aber weiterhin in großer Abstiegsnot. Nun steht die Auswärtshürde bei Treudeutsch Lank auf dem Spielplan. Los geht es Samstag, um 19.30 Uhr.

Neukirchen (10:26 Punkte) kann sich auf eine hochmotivierte Lanker Mannschaft einstellen. Die Gastgeber (14:20/ein Spiel weniger) haben mit Sicherheit ein wachsames Auge auf die nahe Abstiegszone und der Verein hat mit Neukirchen noch eine Rechnung offen. Der SVN bot beim 25:24-Hinspielerfolg ein gutes Spiel, schaffte es mit Engagement und Energie schon die damals favorisierten Lanker zu überrumpeln.

Wenn Treudeutsch erfolgreich in Erscheinung tritt, greift in der Regel die mannschaftliche Geschlossenheit. Im Angriff wird die Verantwortung auf viele Schultern verteilt – in der Verteidigung sind die kämpferischen Tugenden ausgeprägt.

„Wir stellen uns der schwierigen Situation“, so SVN-Trainer Thomas Pannen. „Ich denke, in Lank werden die Karten neu gemischt. Wir sind nicht chancenlos, müssen uns aber weiter steigern. Meine Mannschaft braucht gerade im Angriff mehr Geduld, sollte die Abläufe ruhiger und konzentrierter vorbereiten. Unnötige, verfrühte Würfe gilt es unbedingt zu vermeiden.“

Beim SV Neukirchen stehen Torwart Michael Biskup und Kreisläufer Michele Potschka nach ihren überstandenen grippalen Infekten wieder im Aufgebot. Rechtsaußen John Krölls fällt aber genau deshalb weiter aus. Am vergangenen Wochenende wurde für ihn Oliver Kaplanek kurzerhand reaktiviert.