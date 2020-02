Der SV Neukirchen muss beim TV Aldekerk II an sich glauben

Ein Knotenlöser muss her. Ein Ergebnis, dass viele überrascht. Zuletzt waren die Verbandsliga-Handballer des SV Neukirchen stets ein relativ gleichwertiger Partner mit der Konkurrenz – Siege durchaus im Bereich des Möglichen. Doch beim TV Aldekerk II stecken die Blau-Gelben allerdings klar in der Außenseiterrolle, so dass die Mannschaft völlig befreit und ohne Druck aufspielen kann. Die Begegnung wird Samstag, um 17.30 Uhr, angepfiffen.

Aber obwohl das Kräfteverhältnis schon im Vorfeld deutlich verteilt ist, kann der SV Neukirchen sich in seiner bedrohlichen Situation im Abstiegskampf nicht erlauben, ein Spiel abzuschenken. Die Mannschaft benötigt deshalb neben der taktischen Ausrichtung und den läuferischen Fähigkeiten auch den festen Glauben, dass eine Überraschung möglich ist. Denn in Aldekerk läuft es derzeit ebenfalls nicht rund. Das junge TVA-Team ist auf Tempo ausgerichtete, fuhr jedoch zuletzt nur 1:5 Punkte ein, hat sich somit endgültig aus dem Titelrennen verabschiedet. Gerade die jüngste 27:31-Niederlage beim Kellerkind in Grefrath überraschte.

Hohe Geschwindigkeit

Aldekerk gilt allerdings als heimstark. Die Spieler können insbesondere vor heimischer Kulisse ihre Fähigkeiten auspacken, setzen die Gegner jeweils mit Geschwindigkeit unter Druck. Aus einer intakten Mannschaft ragt der Rückraumspieler Manuel Stelzhammer allein wegen seiner Wurfkraft heraus.

„Natürlich steigt der Druck. Aber ich glaube weiterhin fest an meine Mannschaft“, sendet SVN-Trainer Thomas Pannen positive Signale. „Auch wenn Aldekerk zu favorisieren ist. Wir sind nicht chancenlos, immer vorausgesetzt, wir erledigen unsere Hausaufgaben.“ Der SV Neukirchen tritt zu diesem Match komplett an.