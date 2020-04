Die Saison ist nun für sämtliche Leichtathleten beendet

Am Niederrhein. Der Leichtathletikverband Nordrhein (LVN) hat wegen der Corona-Pandemie nun alle Wettkämpfe und Meisterschaften ausgesetzt. Genau wie der DBS.

Nun hat auch der Leichtathletikverband Nordrhein (LVN) die Aussetzung seiner kompletten Wettkämpfe und Meisterschaften beschlossen. Wenigstens bis Mittwoch, 15. Juli, in diesem Jahr kann es damit nicht um höher, schneller weiter gehen. Davon seien auch alle Regions-, Landes- und NRW-Meisterschaften betroffen, so Heinz Peters, Leichtathletiktrainer beim VfL Repelen und LVN-Jugendvorsitzender: „Eine Genehmigung wird erst wieder erteilt, wenn durch die Behörden Unbedenklichkeit signalisiert wird.“

Die Vereine würden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die kommunalen, behördlichen Verfügungen zwingend zu beachten seien, ungeachtet der bereits erteilten Veranstaltungsgenehmigungen, die der LVN im Vorfeld in gutem Glauben erteilt habe.

„Da wäre ich dabei gewesen“

Zuvor hatte bereits der Deutsche Behindertensportverband (DBS) auch die Internationalen Deutschen Para-Leichtathletikmeisterschaften, die vom 8 bis 10. Mai in Bottrop ausgetragen werden sollten, „aufgrund der Auswirkungen des Corona-Virus bis auf Weiteres verschoben.“

„Da wäre ich dabei gewesen“, versichert David Behre, der 33-jährige beidbeinig Unterschenkel amputierte Weltklassesprinter aus Moers. Für ihn fällt, wie berichtet, nach der Absage der Paralympics in Tokio in diesem Jahr bereits der zweite hochkarätige Wettkampf aus. Immerhin wären die Internationalen Deutschen Meisterschaft in Bottrop auch für ihn eine wichtige Standortbestimmung gewesen.