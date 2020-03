Coronavirus: Stadt Moerser sagt den Schlossparklauf 2020 ab

Frank Reese wollte die Nachricht am Mittwoch erst einmal nicht kommentieren. „Ich weiß nichts davon“, sagte der Vorsitzende vom Moerser TV zur Nachricht, dass die 43. Auflage des Enni-Schlossparklaufs seitens der Stadt Moers am Mittwochnachmittag abgesagt worden ist. „Mit uns hat niemand gesprochen, ich höre das gerade zum ersten Mal“, versicherte Reese etwas konsterniert im Gespräch mit der NRZ.

Vorausgegangen war eine Mitteilung von der Stadt Moers, wonach „Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern“ wegen des Corona-Virus vorerst absagt würden. Dazu gehört der Schlossparklauf allemal. Das Spektakel mit über 1700 Teilnehmern hat alljährlich die hiesige Saison der Lauf-Großveranstaltungen eröffnet, am Samstag, 25. April sollte es auf der Großsportanlage Filder Benden gestartet werden.

Was passiert mit der Enni-Laufserie?

Und damit auch die Enni-Laufserie. Die – so ist es bislang zumindest geplant – sollte in ihr sechstes Jahr gehen. Danach stünden beim Energieversorger und den Serienläufern der Enni-Brunnenlauf vom SV Sonsbeck am 20. Mai, der Enni-Donkenlauf vom AS Neukirchen-Vluyn am 13. Juni und der Internationale Enni-Citylauf vom TuS Xanten am 11. September an.

Mehr als 1100 Aktive tummelten sich 2019 ähnlich wie in Xanten in Neukirchen-Vluyn, wie in Moers liefen über 1700 Sportler auch in Sonsbeck. Dazu kommen noch einmal so viele Menschen, die die Strecke säumen. Kurzum: Alle vier Lauf-Events der Serie sind Großveranstaltungen. Moers sagt aber vorerst nur die Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen ab, die vor dem 30. April ausgetragen werden. Bleibt zu hoffen, dass das Virus pünktlich zum „Tag der Arbeit“ am 1. Mai seine Arbeit einstellt.

Alle Informationen zu Entwicklungen zum Coronavirus können Sie in unserem Newsblog für den Kreis Wesel lesen.