Doppelspieltag: Zwei Siege sind Pflicht für den Moerser SC

Noch ist unklar, ob Felix Orthmann (Mitte) am Wochenende für der Moerser SC am Netz im Einsatz ist.

Moers In der 2. Volleyball-Bundesliga muss der Moerser am Wochenende doppelt ran: Samstagabend kommt Bocholt, Sonntag geht es nach Frankfurt

„Ich weiß, es klingt wie eine Phrase, doch wir schauen von Woche zu Woche und von Tag zu Tag.“ Hendrik Rieskamp benutzt diese Stereotypen eben nicht gerne, kommt in der Coronapandemie allerdings kaum drumrum. Weder um die Phrasen, noch um die Vorgehensweise. „Wir wissen doch gar nicht, was passieren wird“, wagt Trainer des Volleyball-Zweitligisten Moerser SC einen Ausblick. „Wird es Corona bedingte Verschärfungen geben, oder nicht? Läuft unser Spielbetrieb durch?“ Bei allen Unwägbarkeiten gibt der Coach dennoch die Devise aus, dass „wir am Wochenende sechs Punkte holen wollen“ – ohne Wenn und Aber.

Der MSC hat nämlich einen Doppelspieltag vor der Brust. Samstagabend, 18 Uhr, kommt der TuB Bocholt in den Enni-Sportpark in Rheinkamp. Und am Sonntag, 16 Uhr, treten die Moerser Adler bei den Juniors Frankfurt an. Für den aufstiegsambitionierten Moerser SC sollten das zwei absolut lösbare Aufgaben sein.

Das Duell gegen Bocholt ist dabei als die schwierigere der beiden Partien. Obwohl Bocholt Ende November lediglich mit einem 3:2-Erfolg aus der Frankfurter Carl-von-Weinberg-Schule herauskamen und

schlecht in die Saison gestartet war. Doch mittlerweile haben sich die

Turner und Ballspieler – kurz TuB – stabilisiert.

Dabei profitiert das Team auch von seinen Beachvolleyballern Luis Kubo, Lars Geukes, Lennart Bevers und Rudy Schneider, die zum Teil auch auf europäischen Parkett erfolgreich sind. Die beiden nicht minder erfolgreichen Moerser Beacher, Veit Bils und Lukas Salimi, kennen ihre Gegner, wissen, dass sie frühzeitig mit Druck ausgeschaltet werden müssen.

„Wir haben gegen Bocholt in der Hinrunde nach schwachem vierten Satz nur mit 3:2 gewonnen“, erinnert sich Rieskamp an die verpasste Chance, drei anstelle der zwei Zähler einzutüten. „Die Bocholter Mannschaft ist im Großen und Ganzen seit der Jugend zusammen“, weiß Rieskamp, dass sich das gegnerische Team quasi aus dem Effeff kennt. Trotzdem wäre alles andere als drei Punkte eine Enttäuschung. „Wir werden keine Ausreden mehr zulassen“, sagt der MSC-Coach und nimmt seine Mannschaft in die Pflicht.

Immerhin haben die Adler die Rückkehr in die Bundesliga als Ziel ausgegeben. Auf dem Weg dahin kann es sich der MSC nicht leisten, zu straucheln.

Selbstverständlich weiß Hendrik Rieskamp aber auch, wie sich Bocholt in Frankfurt geschlagen hat. Der Gastgeber vom Volleyball-Bundesstützpunkt am Main ist momentan siegloser Drittletzter und hat nach dem Rückzug von Humann Essen sechs Punkte ohne einen Ballwechsel zugesprochen bekommen.

Vorletzter der 2. Bundesliga Nord ist der USC Braunschweig, der mit dem verschärften Lockdown seit November nicht mehr trainieren darf und damit nicht spielen kann. Braunschweig hat erst sechs, der MSC bereits elf Partien

absolviert.

„Frankfurt hat einen sehr großen Kader“, sagt Rieskamp und betont so, die Partie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir haben alle Mann an Bord“,

sagt der MSC-Trainer, der dabei aber noch den am Knie verletzten Felix Orthmann ausklammert. „Ich werde kein Risiko eingehen. Wenn

er spielen kann, dann spielt er. Wenn nicht, wird Felix weiter geschont.“

Dass sich der MSC um eine Spielverlegung in Frankfurt bemüht hatte, ist bekannt. Frankfurt muss aber auch Samstag ran. Um 18.30 Uhr

kommt Warnemünde. Was etwa bei Zweitliga-Fußballer unmöglich wäre, wird im Volleyball gemacht. „Das ist eine Herausforderung, und wir lieben Herausforderungen“, nimmt Rieskamp auch das schmunzelnd mit einer Phrase –

und mit Humor.