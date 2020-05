Eine von zwei Deutschen Meisterschaften in Moers möglich

Zwei deutsche Meisterschaften stehen und standen in diesem Jahr in Moers noch auf dem Programm. Zwei nationale Titelkämpfe, die in aller Regel nicht nur für reichlich Beachtung und Aufmerksamkeit weit über die Stadtgrenzen hinaus sorgen, sollten im Enni-Sportpark-Rheinkamp ausgetragen werden. Immer ein Highlight für die teilnehmenden Sportler und vor allem für die Moerser Vereine, die diese Wettkämpfe ausrichten. Doch mit der Corona-Pandemie ist alles anders.

Für das kommende Wochenende, Samstag, 9., und Sonntag, 10. Mai, sollten die Deutschen U15-Meisterschaft im Florettfechten über die Moerser Planches gehen. Und der Fechtclub Moers (FCM) wäre nicht nur Ausrichter gewesen, sondern hätte wohl etliche Teilnehmer aus dem Landesleistungszentrum an der Filder Straße gestellt. Weil es für die U15 noch keine deutsche Rangliste gibt, ist für die Vertreterinnen aus Nordrhein-Westfalen die Rheinische Rangliste maßgeblich. Und dort stehen gleich fünf Moerserinnen unter den Top Ten. Bei den Jungs sind es sogar acht von zehn – wobei der Ranglistenerste Nick Emde-Marbach leider mit dem Fechten aufgehört hat. Die jeweils ersten Acht bei den Mädchen und Jungs wären klar qualifiziert gewesen, etwa bis Rang 14 hätten sich weitere Fechter Teilnahme-Chancen als Nachrückkehr machen können.

Rang eins mit FC Moers besetzt

Bei den jungen Damen sind das Nicole Hartfelder (1. Rang, Jahrgang 2005), Eva Engler (3., 2006), Sophia Meißner (4., 2006), Ariane Hartmann (8., 2007), und mit weiteren Chancen auch Linn-Maria Völker (10., 2007), die beiden Jüngsten aus dem Jahrgang 2008 Lena Kosin (11.) und Lena Gutzke (12.), sowie Franziska Schomaker (14., 2007). Dazu kommt noch Charlotte Looschelders (9., 2006), die zwar für den VfL Merkur Kleve startet, aber beim FC Moers trainiert wird.

Auch bei den Jungs wird die Rheinische Rangliste von Moersern angeführt: Nick Emde-Marbach (1., 2005), Simon Polotzek (2., 2006), Alexander Hilbrandt (4., 2005), Maximilian Jobst (6., 2005), Emmanuel Hagene (7., 2005), Laureano Mehner (8., 2007), Henrik Barby (9., 2007), Finn Meier-Ebert (10., 2006) sowie die beiden Jüngsten Alexander Jobst (13.) und Jan Lasse Klitzing (14.) vom Jahrgang 2008, hatten sich Chancen auf das DM-Ticket gemacht. Und alle Aktiven vom FC Moers, die bei den nationalen U15-Titelkämpfen dabei gewesen wären, hätten Titel- oder zumindest Medaillenchancen gehabt.

„Auch mit der Mannschaft“, ist FCM-Vorsitzender Markus Tenbergen sicher. „Nun hoffen wir zumindest im September auf den Brendow-Cup, unser Turnier für die Rheinische Rangliste, und auf den Sparkassen-Cup im November, für die deutsche Rangliste und damit auch für die Nominierungslisten Richtung Europa- und Weltmeisterschaften. Wir haben in diesem Jahr bereits eine Weltmeisterschaft verpasst“, bedauert Tenbergen noch den Ausfall der U20-WM in Salt Lake City, für die sich bekanntlich Nils Fabinger qualifiziert hatte.

GRMSV steht in den Startlöchern

Die zweite Deutsche Meisterschaft in Moers ist noch nicht abgesagt. Der Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers hofft, dass das auch so bleibt. Denn die Deutsche Meisterschaft im Hallenradsport der Elite ist erst für das Wochenende 16. und 17. Oktober geplant. „Wir stehen in den Startlöchern“, versichert GRMSV-Sprecher Ralf van Zütphen, der aber gleich sagt: „Nach den Sommerferien benötigen wir aber grünes Licht.“ Sonst könnte es mit den Vorbereitungen stressig werden. „Ansonsten weiß ja jeder bei uns noch aus dem vergangenen Jahr, was er zu tun hat“, spricht van Zütphen die Routine an, die die Mitglieder im Verein nach der Ausrichtung von mittlerweile mehr als einem Dutzend Deutschen Meisterschaften haben.

Sie könnten bei der DM dabei sein: (von links) Rebecca Kuliga, Alina van Zütphen, Lina Marcella Beckers, Anika van Zütphen vom Grafschafter Rad- und Motorsportverein Moers. Foto: GRMSV Moers

GRMSV-Mitglieder waren immer dabei. Das würde auch in diesem Jahr wenigstens mit einer Mannschaft so sein – allein schon deshalb, weil die Moerser Ausrichter sind. Allerdings rechnen sich die Vereinsverantwortlichen sowohl im 4er-Einrad und -Kunstrad sowie im 6er-Einrad Teilnahme-Chancen aus. Doch anders als bei den Fechtern stehen für diese nationalen Titelkämpfe noch die Qualifikationen aus. Nun hapert es auch damit.

„Für den 21. Juni sind die Landesmeisterschaften in Mülheim an der Ruhr geplant“, so Ralf van Zütphen. Dort können sich die Teilnehmer für den Bundespokal im Mannschaftsfahren Einrad am 12. September im Triathlonstädtchen Roth qualifizieren. Und für den Deutschlandcup am 26. September, im niedersächsischen Schwanewede, nahe Bremen, wo die letzten Tickets im 1er- bis 6er-Kunstrad und 4er-Kunstradmannschaft vergeben werden. Bundespokal und Deutschlandcup bieten schließlich die Plattform, um sich für die DM in Moers qualifizieren zu können.

„Es hängt also alles davon ab, wann wir das Okay bekommen“, spricht Ralf van Zütphen die Schließungen der Turnhallen und den damit äußerst limitierten Trainingsmöglichkeiten an.

Schließungen der Turnhallen

Interessant findet er in diesem Zusammenhang allerdings auch, dass die Mitglieder der Hallenradsport-Nationalkader A, B und C in Baden-Württemberg eingeschränkt trainieren könnten – nach Absprachen mit der Kommune und dem Gesundheitsamt. Kurzum würden aus allen Bundesländern die Kadermitglieder dort auftauchen und sich fit halten.

Wenn die Deutschen Meisterschaften mit insgesamt rund 1200 Sportlern und Besuchern dann in Moers ausgetragen werden sollten, können die mit Sicherheit fitter an den Start gehen, als andere. Doch van Zütphen weiß auch, dass es „ohne Training und zeitige Vorbereitung“ nicht geht.

Nun blicken alle gespannt auf den morgigen Mittwoch, ob und welche Entscheidungen die Bundesregierung für den Vereinssport treffen wird.

>>>DAS SAGT DER BÜRGERMEISTER

Bürgermeister Christoph Fleischhauer zum Stand der nationalen Titelkämpfe in Moers:

„Den Ausfall der Deutschen U15-Meisterschaft im Florettfechten bedauere ich sehr. Gerade unsere erfolgreichen Moerser Fechterinnen und Fechter haben sich auf dieses besondere Ereignis gefreut und schon lange darauf hingearbeitet. Ich bin aber sicher, dass sie bei einem Nachholtermin ebenfalls topfit und mit guten Erfolgsaussichten an den Start gehen können. Bei der Deutschen Meisterschaft der Radsport-Elite wird den erfahrenen Moerser Organisatoren hoffentlich die Gelegenheit gegeben, bei einem möglichen neuen Termin Gastgeber zu sein, falls die Veranstaltung Mitte Oktober abgesagt werden muss.“