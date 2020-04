El Houcine Bougjdi von Fichte Lintfort zum TSV Wachtendonk

Die Zeichen standen ohnehin auf Abschied. In seiner Saison bei Fußball-Landesligist TuS Fichte Lintfort wurde Spielmacher El-Houcine Bougjdi nicht recht glücklich. Nun hat der technisch beste Lintforter eine neue Herausforderung gefunden. Der 34-jährige ehemalige Regionalligaspieler des KFC Uerdingen wird künftig für den TSV Wachtendonk-Wankum auflaufen. Die Truppe aus dem Gelderner Land steht in der Bezirksliga mit 15 Punkten Vorsprung vor dem zweitplatzierten VfL Tönisberg auf Platz eins und wird mit großer Sicherheit in der neuen Saison in der Landesliga spielen – vermutlich dann als Konkurrent der Moerser Teams Fichte Lintfort, SV Scherpenberg und SV Sonsbeck.

„Wir hatten eine schöne, aber kurze Zeit“, sagt Fichte-Trainer Volker Hohmann, der aktuell noch nach Verstärkungen für die neue Saison fahndet. Das beinhaltet natürlich auch, einen wie Bougjdi zu kompensieren. Der mittlerweile 34-jährige Spielgestalter, der für den VfB Homberg in der NRW-Liga und in der Oberliga sowie für den KFC Uerdingen in der Regionalliga West unterwegs war, zählt zu den Leistungsträger im Lintforter Team.

Ex-Homberger Frank Goldau als TSV-Trainer

Noch ist aber nicht klar, ob Fichte den Routinier doch noch brauchen wird. Sollte die Saison im Mai oder Juni tatsächlich noch einmal aufgenommen werden, würde der Kampf gegen den Abstieg sportlich weitergehen. „Wenn es drauf ankommt, bin ich da und bereit. Ich mache keinen Rückzieher, sondern will auch bei Fichte einen vernünftigen Ausstieg haben – so, wie ich das bei anderen Vereinen auch immer gehandhabt habe“, betont Bougjdi im Gespräch gegenüber der Redaktion (mehr dazu am Samstag in der NRZ).

Beim TSV Wachtendonk/Wankum trifft der Homberger Jugend- und Seniorenspieler auf einen alten VfB-Haudegen. Das Team wird von Frank Goldau trainiert, der für die Schwarz-Gelben Anfang der 90er-Jahre in der Oberliga gespielt hat.