Falken Rheinkamp planen mit Verbandsliga-Duo die neue Saison

Moers. Die erste und zweite Tischtennis-Mannschaft der TTV Falken Rheinkamp spielen, wenn’s losgeht, auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga.

Der TTV Falken Rheinkamp wird auch in der kommenden Spielzeit – egal, wann sie losgeht – wieder mit der ersten und der zweiten Mannschaft in der Verbandsliga antreten. Das macht einen Verein besonders für junge Spieler interessant, die sich weiterentwickeln möchten. So stoßen aus der Landesliga Luca Kasper vom TTC Homberg und Shakjir Aliu vom Meidericher TTC zu den Falken II

Mit Andre Heinrich, dem Mannschaftsführer der Falken III, die in die Landesliga aufgestiegen sind, ist der junge Kasper befreundet. Er hat mit 25:1-Punkten eine tolle Spielzeit im oberen Paarkreuz für Homberg absolviert. Aliu hat vor Meiderich bereits für BW Krefeld in der Verbandsliga gespielt, ist der erfahrenste Neuzugang.

Luca Kasper kommt vom TTC Homberg zu den Falken. Foto: Falken Rheinkamp

In der „Dritten“ wollen Julian Weerts und Domenique Cremers den Sprung in die höhere Spielklasse wagen. Beide kommen vom Bezirksligisten TuS Borth, haben schon mal in Rheinkamp trainiert und gegen die „Dritte“ gespielt.

„Die vier Spieler sind eine große menschliche und sportliche Bereicherung für den Verein“, versichert Falken-Sprecher Andreas Kaiser.

Kufen und Alder zurück zum PSV

Allerdings müssen die Falken auch einige Abgänge hinnehmen: Frank Kufen (Verbandsliga) und Carsten Alder (Bezirksliga) gehen nach drei Jahren zurück zum Bezirksligisten PSV Kamp-Lintfort. Maik Schäfer (Verbandsliga) kam erst vor einem Jahr von BW Krefeld, wohnt nun aber in Bochum. „Deshalb kam dieser Wechsel nicht überraschend“, so Kaiser.

Domenique Cremers ist der zweite Falken-II-Neuzugang aus Borth. Foto: Falken Rheinkamp

„In der Summe verjüngen wir uns deutlich, gewinnen drei Spieler, die Mitte 20 sind, denen wir noch eine deutliche sportliche Entwicklung in den nächsten Jahren zutrauen“, so Kaiser weiter. „Allerdings verlieren wir auch gute Spieler mit viel Erfahrung, die uns in der neuen Saison schon fehlen werden.“ Dort soll die „Erste“ möglichst wieder oben mitspielen. Die abgebrochene Saison schloss sie auf Platz vier ab. Falken II wurde Neunter, wird wohl auch in der kommenden Spielzeit im Abstiegskampf stecken. Genau wie die dritte Mannschaft in ihrem ersten Landesligajahr.

Nun hoffen alle Teams, dass das Training bald wieder aufgenommen werden kann. „Die Aufstellungen unserer Mannschaften stehen aber noch nicht komplett fest“, so Kaiser, „es sieht aber nicht nach weiteren Neuzugängen aus.“