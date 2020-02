Am Niederrhein. Drei Nachholspiele stehen an. Zweimal geht es für die hiesigen Vereine gut aus. Nur der FC Meerfeld unterliegt im Heimspiel gegen Walbeck.

FC Meerfeld kassiert empfindliche Niederlage gegen Walbeck

In drei Nachholspielen der Fußball-Bezirksliga ging es am Wochenende erstmals in diesem Jahr um Punkte. Um ganz wichtige im Abstiegskampf. Der FC Meerfeld verlor dabei daheim gegen den SV Walbeck und rutschte auf einen Abstiegsplatz ab. Der SV Schwafheim und der SV Budberg gewannen dagegen knapp ihre Partien gegen den TSV Weeze und beim SV Straelen II.

FC Meerfeld – SV Walbeck 0:2 (0:1). Meerfeld kassierte eine ganz bittere Niederlage. Dabei waren die Gastgeber in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Das Gäste-Tor von Maurice Koppers (33.) fiel praktisch aus dem Nichts. Nach der Pause drückte der FCM, konnte aber keine seiner Ausgleichschancen nutzen. Mit einem Konter machte Nick Engbarth in der Nachspielzeit schließlich alles klar.

Meerfelds Trainer Thomas Geist sagte anschließend: „Das Ergebnis ist katastrophal. Die Leistung war eigentlich ganz gut. In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt. Auch nach dem Rückstand haben wir gedrückt und hatten die Chancen, um das Spiel zu drehen.“ Obwohl die Meerfelder damit auf Rang 17 abrutschen, zeigte sich Geist kämpferisch: „Es ist natürlich bitter, gegen einen Mitkonkurrenten zu verlieren und jetzt auf einem Abstiegsplatz zu stehen. Aber die Saison geht noch lange.“

SV Schwafheim – TSV Weeze 2:1 (0:0). In einem umkämpften Spiel zeigte Schwafheim die etwas bessere Spielanlage und auch den größeren Siegeswillen. Im ersten Durchgang hatten die Gastgeber leichte Vorteile und doch ging es torlos in die Pause. Kurz nach Wiederbeginn erzielte Felix Hilla dann aber mit einem Distanzschuss die SVS-Führung (48.). Danach hatten die Platzherren das Geschehen unter Kontrolle. Nach einer schönen Kombination erhöhte Fatih Sanverdi auf 2:0 (75.). Nach einem Schnitzer der Schwafheimer Hintermannschaft konnte Louis Pacco zwar noch verkürzen (77.). Am Ende blieb es aber beim Heimsieg.

SVS-Trainer Manfred Wranik freute sich nachher: „Wir sind als Mannschaft geschlossen aufgetreten. Kampf- und Laufbereitschaft haben absolut gestimmt und wir haben lange gar keine Chancen zugelassen. Wir hatten schon in der ersten Halbzeit die Möglichkeit zur Führung. Nach dem 2:0 laden wir den Gegner ein, der bis dahin keine Torchance hatte. Danach kommst du natürlich nochmal ins Schwimmen. In der Summe ist der Sieg aber absolut verdient.“

SV Straelen II – SV Budberg 0:1 (0:0). Die Budberger landeten einen Big Point beim mit mehreren Spielern aus dem Oberliga-Kader verstärkten Tabellenletzten. Bei schweren Verhältnissen – vor allem durch starken Gegen- und Rückenwind – schoss Kevin Carrion Torrejon das Tor des Tages in der 72. Minute. Den knappen Vorsprung brachten die Budberger in der Schlussphase dann mit viel Einsatz über die Zeit.

SVB-Trainer Tim Wilke: „Straelen war personell nicht besetzt wie ein Tabellenletzter. Das Spiel war sehr stark durch den Wind beeinflusst. In der ersten Halbzeit haben wir keine Torchance zugelassen, aber haben auch wenig gefährliche Situation kreiert. In der zweiten Halbzeit war es ein Abnutzungskampf. Wir haben einen guten Konter gesetzt. Am Ende ist der Sieg aufgrund der leichten Vorteile bei Spielanteilen und Chancen verdient. Dazu kommt wie gut die Jungs sich gegen einen individuell verstärkten Gegner dagegen gestemmt haben. Dementsprechend bin ich natürlich super glücklich.“