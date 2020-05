FC Meerfeld steigt freiwillig aus der Fußball-Bezirksliga ab

Lange herrschte um die Fußballabteilung des FC Meerfeld Stille. Diese endet nun nicht mit einem Paukenschlag, sondern praktisch mit einem ganzen Orchester an Neuigkeiten. Nachdem Thomas Geist für den Sommer seinen Abschied als Trainer der Bezirksliga-Mannschaft angekündigt hatte, steht mit Hans Leuchtenberger als Trainer sowie Sven Hanisch und Stefan Hoffmann als Leiter der Fußballabteilung erste Personalien fest. Die Meerfelder werden allerdings in der neuen Saison in der Kreisliga A antreten und damit freiwillig ihren Platz in der Bezirksliga räumen.

Oliver Knothe gibt ein Amt wieder ab

Sven Hanisch und Stefan Hoffmann lösen damit Oliver Knothe ab, der neben seinem Amt als 1. Vorsitzender des Vereins auch die Fußballabteilung geleitet hatte. Mit Hans Leuchtenberger präsentieren sie gleich den neuen Trainer für die erste Mannschaft, nachdem dieser zuletzt die zweite Mannschaft trainiert hatte. Obwohl die erste Mannschaft in der Bezirksliga und die zweite Mannschaft in der Kreisliga B beim Corona-Saisonabbruch nicht auf einem Abstiegsplatz gestanden hatten, wird der Verein in der kommenden Saison wohl nur ein Team an den Start schicken. Und zwar in der Kreisliga A.

Hanisch und Hoffmann waren aus Reihen der Fußballabteilung bereits auf der Jahreshauptversammlung 2019 für die Abteilungsleitung vorgeschlagen worden, hatten aber ursprünglich abgelehnt. Beide spielten und spielen auch aktiv für den FCM und konnten sich diese Doppelfunktion nicht vorstellen. Nun stehen beide zur Verfügung und boten dem Vorstand ihre Mitarbeit an.

Nachdenklich: Trainer Thomas Geist schaffte mit dem FC Meerfeld 2016 den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

„Wir verschaffen uns gerade noch einen Überblick über die zu bewältigen Aufgaben und erledigen alles zusammen“, berichtet Stefan Hoffmann, wobei dies nicht als Dauerlösung geplant ist. Kollege Sven Hanisch erklärt: „Für die Zukunft werden wir uns die Aufgaben sicherlich aufteilen, weil das einfach deutlich effizienter ist.“

„Nicht negativ bewerten“

Die wichtigste Aufgabe liegt in der Zukunft der beiden Männer-Mannschaften. „Durch eine Vielzahl an Abgängen aus der ersten Mannschaft wird es in Meerfeld voraussichtlich nur noch eine Seniorenmannschaft geben“, kündigt Hanisch an, der mit Hoffmann einen radikalen Schritt macht.

„Diesen Weg haben wir nach einer Bestandsaufnahme der zur Verfügung stehenden Spieler zusammen mit allen Beteiligten beschlossen“, berichtet Hoffmann und erläutert: „Ehrlicherweise muss man eingestehen, dass die Qualität für eine schlagkräftige Bezirksliga-Elf nicht gegeben ist.“ Hanisch fügt an, diese Entscheidung „nicht negativ zu bewerten“, sehen die beiden darin doch „gerade die beste Option für Verein“.

Hans Leuchtenberger bekommt eine zentrale Position

Wichtig ist beiden die zukünftige Atmosphäre beim FCM: „Die Mannschaft und das gesamte Umfeld sollen in Zukunft wieder viel mehr vom Zusammenhalt leben, der in Meerfeld immer ein wichtiger Baustein war. Wir werden alle wieder deutlich näher zusammenrücken und die Freundinnen, Familien und Kinder der Spieler einbeziehen.“ Ziel sei es, „durch mannschaftliche und freundschaftliche Geschlossenheit die Extrameter auf den Platz bringen“.

Neuer Trainer ersten Mannschaft beim FC Meerfeld: Hans Leuchtenberger. Foto: Kerstin Bögeholz / WAZ FotoPool

Eine zentrale Personalie ist dabei Trainer Hans Leuchtenberger. Sven Hanisch dazu: „Er ist jemand, der über Jahrzehnte in Meerfeld zu Hause ist, sei es in der Vorstandsarbeit, im Junioren- oder Seniorenfußball. In unseren Augen ist er für diese Aufgabe prädestiniert.“

Einer früheren Zusage folgend steht Hanisch selbst als spielender Co-Trainer auf dem Plan, betont aber: „Ziel ist es, die Co-Trainer-Position für die neue Saison noch anders zu besetzen.“ Die Kaderplanung war und ist für die Verantwortlichen eine Mammutaufgabe.

Neuzugang vom FC Neukirchen-Vluyn

„Als wir die Abteilung übernommen haben, waren noch drei Spieler bereit, weiterhin für den FC Meerfeld die Schuhe zu schnüren“, blickt Hoffmann zurück und kann erfreut mitteilen: „In der Zwischenzeit konnten wir aber weiter Spieler aus dem Kreis der bisherigen ersten Mannschaft von unserem Konzept überzeugen.“

Zugesagt haben bisher Patrick Albrecht, Marvin Katzke, Mathias Kery, Jan Kunzel, Kai Kunzel, Julian Pelz, Fabian Rienas und Fabian Senn. Hinzu kommen Spieler aus der bisherigen zweiten Mannschaft, unter anderem auch Hoffmann und Hanisch selbst, die sich vor allem darüber freuen, „Schlüsselpositionen in den einzelnen Mannschaftsteilen mit Stammspielern und Leistungsträgern aus der bisherigen ersten Mannschaft mit Bezirksliga-Erfahrung“ besetzt zu haben.

Komplette Mannschaft wäre willkommen

Als erster Neuzugang steht Victor Wedisch fest. Der frühere Meerfelder spielte in der ablaufenden Saison für die A-Junioren des FC Neukirchen-Vluyn. Hanisch: „Wir haben schon jetzt eine ordentliche A-Liga-Mannschaft, die wir weiterhin punktuell und passend erweitern werden.“ Auch für eine zweite Mannschaft in der B-Liga lassen sich Hanisch und Hoffmann noch eine Hintertür offen, während dafür aktuell das Personal fehlt. Denkbar sei auch, dass ein ganzes Team geschlossen zum FCM kommt.