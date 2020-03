FC Meerfeld will die Serie in Weeze nicht abreißen lassen

Am Niederrhein. Des einen Freud ist des andern Leid. FC Meerfeld hat mit 3:0 den SV Budberg besiegt. Nun bestreiten beide Teams Nachholspiele, wollen gewinnen.

Der FC Meerfeld möchte im Nachholspiel beim TSV Weeze heute Abend seine gute Serie fortsetzen. Der FC ist seit drei Spielen ungeschlagen, hat sich in der Tabelle aktuell auf den Nichtabstiegsplatz 13 vorgearbeitet. Daher sagt Trainer Thomas Geist: „Wenn die Saison jetzt zu Ende wäre, wäre ich mit der Platzierung zufrieden.“ Auch Geist blickt positiv auf die jüngste Form seiner Mannschaft. „Wir haben jetzt in drei Spielen sieben Punkte geholt und das gibt uns Aufwind“, sagt der erfahrene Trainer und nennt die Gründe für die guten Ergebnisse: „Wir sind gut drauf und die Mannschaft setzt die Dinge die wir besprechen und trainieren gut um. Ich hoffe, dass es so weitergeht.“

Die beiden Heimspiele zuletzt wurden mit 3:2 gegen die SF Broekhuysen und 3:0 gegen den SV Budberg gewonnen. Das Team schafft derzeit genau das, was ihr Trainer vor einigen Wochen formuliert hatte, nämlich zu Hause dreifach zu punkten und auswärts zumindest Remis zu spielen. Auch für das Spiel in Weeze gilt laut Geist: „Ein Punkt würde reichen, solange wir weiter unsere Heimspiele gewinnen.“ Nicht an Bord sind beim FCM Jeske Dezelak, Julian Pelz (beide verletzt) und Jonathan Brilski (privat).

„Blutleere Vorstellung“

Zeitgleich ist der SV Budberg beim Tabellendritten SF Broekhuysen zu Gast. „Wir dürfen auf keinen Fall mehr ein solches Gesicht zeigen, wie am vergangenen Sonntag“, findet SVB-Trainer Tim Wilke klare Worte über die Niederlage in Meerfeld und präzisiert: „Speziell die blutleere Vorstellung in den ersten 45 Minuten hat uns ein besseres Ergebnis gekostet.“

Erschwerend kommt der starke Gastgeber hinzu. „Wir fahren als Außenseiter dorthin, sind uns aber unserer Qualitäten bewusst. Aber erstmal müssen wir definitiv die Basics abrufen“, so Wilke. Ganz aus dem Vollen kann der Budberger Trainer unter der Woche nicht schöpfen: „Personell sind wir durch den ein oder anderen beruflichen Ausfall am Mittwochabend limitiert, was aber bei unserem breiten Kader aufzufangen sein dürfte.“